Así es el Tratado sobre Gibraltar: adiós a la Verja, controles policiales conjuntos y gestión compartida del aeropuerto

La Verja que separa España y Gibraltar pronto será demolida, si todo sale como está previsto. Así se exige en el Tratado sobre Gibraltar alcanzado con el Reino Unido que la Unión Europea ha publicado este jueves. Los trabajos para derribarla y para preparar los controles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar ya han comenzado, según el ministro de Exteriores de España.

Estas son algunas claves del histórico Tratado sobre Gibraltar, alcanzado entre la UE y Reino Unido y cuyas más de mil páginas se han publicado este jueves.

Extraoficialmente, las fuentes conocedoras hablan del próximo 10 de abril como fecha tope para derribar la Verja y acabar con los controles entre la gaditana La Línea de la Concepción y la colonia británica. Ese día entra en vigor el nuevo sistema automático de entradas y salidas en la Unión Europea, y para entonces deberían haberse pasado los controles policiales de la Verja al puerto y aeropuerto de Gibraltar.

De momento, el texto entrará en vigor de forma temporal hasta que sea firmado por el Consejo Europeo y ratificado por el Parlamento Europeo y el británico. No pasará para su validación por las Cortes españolas. Gibraltar sí lo quiere someter a votación, aunque no es necesario.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebra el acuerdo sobre Gibraltar con el comisario Maros Sefcovic, el ministro británico David Lammy y el ministro principal gibraltareño Fabian Picardo / MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

El proceso para llegar a este punto ha sido largo. Reino Unido salió de la Unión Europea en 2021, perdiendo con ello todos sus derechos como socio europeo y, con él, su colonia del Estrecho. España encargó a la UE que llegara a un acuerdo con Londres para ver cómo encajaba Gibraltar tras el Brexit. Tras cuatro años de negociaciones, el 11 de junio de 2025 se anunció finalmente un "acuerdo político". El 17 de diciembre de ese mismo año se cerró el texto consensuado entre las partes, que se ha dado a conocer este jueves 25 de febrero, y en el que se exponen los siguientes puntos.

La Verja se destruirá, y se podrá pasar andando desde La Línea hasta Gibraltar. "Se eliminarán todas las barreras físicas de conformidad con el plan de ejecución contenido en el correspondiente arreglo administrativo entre el Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, y el Reino de España", se lee en la propuesta de Tratado.

Para ello, deben establecerse nuevos controles de entrada al espacio europeo y de seguridad Schengen. "Se establecerán puntos de cruce fronterizo en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, en los que se efectuarán controles", dice el texto.

Mapa de Gibraltar

Los controles se harán por duplicado: primero, los que lleguen deberán mostrar sus documentos a la policía gibraltareña/británica. Después, a la policía española, que deberá verificar si cumplen los requisitos para entrar en zona de libre circulación Schengen. Si no es así, la entrada podrá ser denegada. Y al revés en sentido inverso.

"Los controles de entrada serán efectuados por las autoridades competentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, y posteriormente por las autoridades competentes del Reino de España", dice el literal. "Las autoridades competentes del Reino de España desempeñarán cualesquiera funciones necesarias para ejercer el control fronterizo… conforme al Código de fronteras Schengen".

Se trata de un modelo similar al de la policía francesa que opera en la estación londinense de Saint Pancras, de la que sale el tren que conecta con París por el Eurotúnel.

Si el tema de la presencia de policías españoles era el más sensible para los gibraltareños, para Londres lo era el del control de la gran base militar que es en buena parte Gibraltar. En el puerto de la Royal Navy se reparan submarinos nucleares y se cargan buques de guerra con misiles que se encuentran en suelo gibraltareño y sobre los que España no puede ejercer ningún control. Pero, además, unos 14.000 soldados entran y salen por el puerto y el aeropuerto. ¿Cómo controlar ese tránsito de material y personal sensible?

España no podrá ejercer controles de pasaporte o visado a los visitantes que se declaren militares. "Los miembros no residentes de las Fuerzas Armadas de Reino Unido", así como sus familiares y el "personal civil asociado" estarán "exentos de las regulaciones y los controles Schengen sobre visado y pasaporte", dice el artículo 38.

El submarino nuclear "HMS Ambush", en el puerto de Gibraltar, en una imagen de 2016. / A. CARRASCO RAGEL / EFE

Esto mismo aplica a los visitantes invitados por Reino Unido de "Fuerzas Armadas de terceros países", ya sean de la OTAN o de "socios seleccionados". Bastará con que presenten una identificación militar expedida por el Ministerio de Defensa de Reino Unido o del país visitante, que muestre su nombre, fecha de nacimiento y rango, según el texto.

"Según está, un militar marroquí que entre legalmente en Gibraltar puede aparecer en Varsovia y no se entera nadie", explica una fuente policial con conocimiento sobre el control de la Verja en Gibraltar. "Es un coladero", asegura otra fuente conocedora de la situación en el Peñón.

¿Y qué pasa con el material militar? España introduce un régimen de autorizaciones y control del material de defensa “El Reino de España impondrá un requisito de autorización para las transferencias de productos de doble uso". Para envíos destinados "exclusivamente" al uso oficial del Ministerio de Defensa británico (o fuerzas invitadas) se crea un "procedimiento especial", ya que no se considerarán en libre circulación y "no podrán despacharse a libre circulación en el territorio aduanero de la Unión".

Para las mercancías, se crea una nueva unión aduanera. "Se establece una unión aduanera entre la Unión y el Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar", con el propósito explícito de "eliminar todas las barreras físicas… para las mercancías que se muevan por tierra", pero "protegiendo la integridad del mercado único" y los intereses financieros.

Parte del problema se resolvió con el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido del pasado mes de mayo, en el que se abordaban cuestiones como la compraventa de pescado o productos agropecuarios, entre otros, y se armonizaban los requisitos fitosanitarios y se asumía la potestad decisiva del tribunal europeo para las disputas.

"No se aplicarán derechos de aduana… entre la Unión y Gibraltar". Se establece además un Consejo de Cooperación entre las partes. Hasta que ese Consejo adopte las decisiones para activar la aplicación del Derecho de la UE y declare operativos los puestos/aduanas en puerto y aeropuerto, se impone un régimen transitorio en el que "las mercancías… se introducirán en Gibraltar y se exportarán desde Gibraltar únicamente por tierra".

Sobre el terreno, los que más lo van a notar cuando eventualmente se ponga en marcha son los campogibraltareños que cruzan diariamente hacia Gibraltar, unos 15.000, y otros tantos llanitos y británicos que entran en España, entre otras cuestiones para ir a sus primeras o segundas residencias en el más amplio territorio gaditano.

Los trabajadores españoles pelean desde hace tiempo porque se les trate igual que a los gibraltareños en cuestiones de pensiones y Seguridad Social. Pero la colonia tiene un sistema de pluses para los llanitos. En el nuevo Tratado hay compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad y trabajo. También se ha acordado la creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región.

"Las personas a las que se aplica este Protocolo disfrutarán… de las mismas prestaciones y estarán sujetas a las mismas obligaciones… que los nacionales".

El acuerdo desde el primer momento se vio como un ejercicio de sentido común destinado a mejorar la vida de las gentes de la zona, superando las rencillas históricas, pero sin que ninguna de las partes tuviera que renunciar a su reclamación sobre la soberanía del estratégico enclave.

Nada de eso va a cambiar, al menos sobre el papel. Todo lo expuesto "se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre soberanía y jurisdicción de España y del Reino Unido". Los diplomáticos españoles más optimistas esperan que al derribar la frontera e integrar el territorio en la Península y en Europa se vaya derivando en una suerte de integración de facto de Gibraltar en España.

La cuestión de los impuestos ha sido el meollo del diferendo económico a ambos lados de la Verja. Gibraltar ha sido, durante mucho tiempo, una suerte de paraíso fiscal. Ahora, los bienes producidos o importados en Gibraltar “estarán sujetos a un impuesto sobre transacciones”, y ciertos bienes a impuestos especiales. El tipo mínimo para el primer año de entrada en vigor de esa suerte de IVA será del 15%, según consta en el texto. En el segundo año, se subirá al 16% y el siguiente "al 17% o al valor mínimo" que haya en los países de la UE en esos momentos.

Habrá un órgano consultivo independiente que evaluará distorsiones y, si se constatan, "el Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, ajustará los tipos". Si no hay cumplimiento y existen distorsiones significativas, la Unión puede activar un "procedimiento de salvaguardia" con consulta previa y medidas temporales.

Gibraltar echaba al mar sin tratar sus aguas residuales. Ahora la situación debe cambiar. El Tratado obliga a respetar las mismas cautelas medioambientales a todas las partes. "Cubre, entre otras áreas, la gestión de residuos, incluidas las instalaciones de recepción portuaria cuando proceda, y la protección y preservación del medio acuático y marino".

Reino Unido se compromete a mantener unos niveles de exigencia medioambiental "equivalentes a los existentes en la Unión". Gibraltar se compromete al principio de que "quien contamina, paga”.

En cuanto al tabaco, hay un artículo específico, el 258, en el texto, así como un protocolo entero, el anexo 39. No en vano, el contrabando de esa mercancía ha generado tensión e incluso violencia contra las fuerzas del orden españolas. Dos agentes españoles que perseguían a una lancha de tráfico de tabaco fueron atacados con piedras y resultaron gravemente heridos hace dos años. El tabaco ha sido un negocio muy lucrativo y aprovechado por delincuentes de ambos lados de la Verja.

Se exige ahora la trazabilidad del tabaco, el intercambio de información y la lucha contra el contrabando, además de las ya mencionadas reglas fiscales para evitar diferenciales de precio y distorsiones.

"Las autoridades competentes cooperarán en la identificación de personas domiciliadas en sus territorios que puedan resultar responsables, directa o indirectamente, del contrabando", se lee en el articulado. Cooperarán en investigaciones conjuntas y "si aparecen pruebas de que se está introduciendo tabaco de contrabando en Gibraltar o el área circundante desde cualquier parte de España en cantidades significativas, las autoridades competentes adoptarán medidas efectivas para prevenir esa actividad ilícita".

La Unión y el Reino Unido, con respecto a Gibraltar, intercambiarán regularmente información sobre las cantidades de productos del tabaco importadas, vendidas o exportadas. Esta información se facilitará trimestralmente.

El Reino Unido "establecerá un sistema de trazabilidad del tabaco equivalente al de la Unión". Establecerá "mecanismos de seguimiento para intercambiar información sobre tabaco crudo, no manufacturado y manufacturado que entre, se importe o se venda en Gibraltar, o salga o se exporte desde Gibraltar; y cooperará para combatir el contrabando, incluida la identificación de responsables directos o indirectos", se lee en el texto.

El aeropuerto de Gibraltar tendrá una gestión compartida que se canaliza a través de una joint venture “bajo la responsabilidad compartida del Reino de España y del Reino Unido”, que debe constituirse “en un Estado miembro de la UE” y no en ninguno de los dos Estados (artículo 274). El texto recalca que todo ello “no prejuzgará” las posiciones sobre “soberanía y jurisdicción” sobre el territorio del aeropuerto.

El acuerdo permite reabrir la conectividad aérea UE–Gibraltar bajo el marco europeo: “Los servicios de transporte aéreo entre el aeropuerto de Gibraltar y puntos en el territorio de la Unión solo podrán ser prestados por compañías aéreas de la Unión o por compañías autorizadas por la Unión" (artículo 272). También prevé control conjunto: las autoridades “realizarán visitas de inspección conjuntas al aeropuerto de Gibraltar”, a petición de cualquiera de las partes.