Oriente Próximo
EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad" en plena tensión con Irán
El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí
La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad", informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales. "Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles", recoge el mensaje de la Embajada.
Según recoge la nota, "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania". Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel "mientras haya vuelos disponibles".
El anuncio coincide con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, a la costa israelí como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán.
Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.
El encuentro, producido en Ginebra, concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- Un error procesal lleva a absolver a Luis Castillo de desviar dinero de un hotel
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas