El primer ministro de Países Bajos expone diez años de homofobia: "amenazas y denuncias diarias"

El liberal progresista Rob Jetten, nuevo primer ministro de Países Bajos, afirmó este viernes que lleva “ya diez años lidiando con una homofobia enorme”, lo que denuncia cada semana, y lo vinculó con su decisión de mostrar de forma limitada aspectos de su vida privada en redes sociales.

En su primera rueda de prensa como primer ministro, Jetten, el primer jefe de Gobierno abiertamente homosexual de Países Bajos, sostuvo que la homofobia se traduce en “amenazas diarias” y “denuncias frecuentes”, y dijo que hace años optó por no “esconderse” ni “salir corriendo”, sino por “poner un espejo” ante la sociedad al visibilizar en ocasiones esas amenazas.

“En Países Bajos parece haberse normalizado atacar a alguien por su orientación sexual y a mí eso no me afecta tanto porque mi piel ya es lo bastante gruesa, pero sé que hay muchas otras personas que sí sufren realmente”, lamentó, en respuesta a preguntas sobre la exposición pública de su relación de pareja en redes sociales.

El jefe del Gobierno, que asumió el cargo el pasado lunes, defendió que su respuesta no busca centrar el debate político en su vida íntima, sino subrayar que el acoso no le afecta solo a él y que otras minorías también sufren presiones para no mostrarse abiertamente, también por su religión o su color de piel.

En ese sentido, señaló que su objetivo es no dejarse “hacer pequeño” por quienes le atacan y que su ejemplo pueda servir para que otras personas se sientan seguras siendo visibles: “Esa es la razón por la que intento combinar lo personal y lo político”. A la vez, Jetten, de 36 años, remarcó que lo personal debe ser “secundario” y que su prioridad es la agenda de gobierno, citando asuntos como vivienda, pensiones y trabajo internacional.

Añadió que intentará que la mayor parte de su comunicación pública se centre en esas áreas, aunque admitió que “de vez en cuando” aparecerá contenido personal en sus cuentas en redes.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa de los viernes, posterior al consejo de ministros, en la que se le preguntó por si existían acuerdos sobre qué mostrar y qué no, y por cómo evitar que eventuales problemas en su vida privada acaben convirtiéndose en tema político.

Jetten respondió que no publicará “todo” y que actúa con criterio al decidir qué comparte sobre su vida privada con su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan. El diario neerlandés NRC analizó la actividad en el perfil del jefe del Gobierno y aseguró este viernes que Jetten recibió más de 200 reacciones homófobas, de 180 cuentas distintas, en los primeros días de su mandato tras publicar mensajes en su cuenta oficial en X.

Entre los mensajes homófobos, había insultos, estereotipos, imágenes manipuladas con inteligencia artificial y comentarios en los que se afirmaba que un primer ministro homosexual sería “indigno de Países Bajos”. En 2020, Jetten leyó en un vídeo personal que compartió en redes algunos de los comentarios de odio que recibe: “Algunas personas se preguntan si un día internacional contra la homofobia es realmente necesario. Juzguen ustedes mismos”, escribió junto al vídeo.