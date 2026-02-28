¿Cuánto puede aguantar Irán una campaña aérea total de Estados Unidos e Israel? Comparación de fuerzas

Irán puede resistir una campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel pero, ¿durante cuánto tiempo? ¿De cuánta intensidad? El país persa es uno de los principales ejércitos de la región. Está en la posición16 de la clasificación mundial de su poderío bélico, según la página especializada GlobalFirepower.

El ataque israeloestadounidense por el momento se ha basado en una serie de bombardeos aéreos limitados. Estados Unidos tiene desplegados cerca de Irán dos portaviones: el más grande y poderoso del mundo, el USS Gerald Ford, frente al puerto israelí de Haifa, y el USS Abraham Lincoln, en aguas del Océano Índico.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa que muestra la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

En total, un tercio de la Armada de Estados Unidos está en aguas del Golfo o en puertos israelíes.

El despliegue de Estados Unidos

Solo el Ford puede embarcar más de 75 aeronaves (incluidos F/A-18 y el E-2 Hawkeye de alerta temprana), según un análisis del despliegue de la agencia Reuters. Además, estos portaviones llevan escoltas que incluyen el crucero lanzamisiles Normandy, que es capaz de lanzar los misiles guiados más modernos, de la clase Ticonderoga. También van buques destructores de la clase Arleigh Burke, con capacidades antiaéreas, antisuperficie y antisubmarinas.

Además, Estados Unidos tiene desplegados aviones de combate y bombarderos en los aeródromos militares israelíes. Y una red de bases por toda la región para las labores de reabastecimiento en vuelo, vigilancia y alerta temprana, guerra electrónica y defensa antimisil.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, en una imagen de archivo. / DPA / EUROPA PRESS

En este sentido, las Fuerzas Armadas estadounidenses han reforzado su base de Al-Udeid (Qatar), donde está su comando central para la zona. Allí han enviado más aviones cisterna KC-135, transportes C-17 y un RC-135 de inteligencia, según la misma agencia. Ha desplegado más lanzaderas de misiles Patriots. En Jordania, en la base Muwaffaq Salti/Azraq, aparecen concentraciones de aviones de combate F-15E, A-10 y EA-18G Growler. Y en Arabia Saudí (Prince Sultan) se observa un salto de 27 a 43 aeronaves en cuatro días, con KC-135 y E-3 AWACS.

Capacidad de resistencia de Irán

El mayor poderío iraní son sus misiles de corto y medio alcance (hasta 2.000 kilómetros), con el mayor arsenal en la región. Esa capacidad no resultó dañada en la guerra de los 12 días que lanzó Israel junto a Estados Unidos el pasado mes de junio. Entonces, Teherán consiguió golpear Israel, donde murieron 28 personas, en la primera vez que un gran número de misiles iraníes penetraron las "Cúpula de Hierro" israelí. Con sus drones y misiles de crucero es capaz de saturar las defensas antiaéreas de sus objetivos. Dispone para ello de los conocidos drones Shahed, que son los mismos que usa Rusia para atacar Ucrania cada noche y que son baratos y efectivos.

Washington presiona a Teherán para que incluya una reducción significativa de ese poderío misilístico en las negociaciones que, hasta hoy, estaban en marcha entre Estados Unidos e Irán en Omán.

Desfile militar en Irán Teherán, 18 de abril de 2019 / -/IRANIAN PRESIDENCY/DPA / Europa Press

La capacidad defensiva de Irán se basa en lo que se conoce como "defensa por castigo". Gracias a estos misiles y a sus drones suicidas, consigue elevar en sus enemigos el coste de la guerra. Además, con su Armada puede intentar amenazar el comercio de petróleo y mercancías en el Estrecho de Ormuz. El ejército de los ayatolás se ha estado preparando para minar ese estrecho con más de 5.000 minas navales. También ha habido informaciones sobre la adquisición de misiles antibuque supersónicos chinos (CM-302),

En defensa aérea, Reuters describe una red que combina material ruso (como el S-300) y sistemas nacionales (por ejemplo, el Bavar-373). Esta red de defensa aérea fue parcialmente dañada en la guerra del año pasado, pero Teherán afirma haber sustituido lo destruido con recursos nacionales y equipos almacenados.

Este mismo sábado ha conseguido atacar con éxito Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Comparativa de fuerzas aéreas

En total, Irán cuenta con unas 500 aeronaves militares, un número equivalente al de Israel, pero irrelevante comparado con los más de 13.000 que posee Estados Unidos, según Global Power, que se basa en datos públicos. Centenares de aviones de combate han sido trasladados en los últimos días por Estados Unidos a la región.

Por eso, la estrategia aéra iraní es puramente defensiva. Se basa en la estrategia conocida como A2/AD (anti-acceso y negación del área), es decir, aumentar los riesgos de la penetración de los cazas enemigos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Comparativa de fuerzas entre Irán y EE UU.

Irán es un país de casi 90 millones de habitantes y tiene, por tanto, millones de posibles reclutas en caso de que hubiera una guerra total terrestre, algo que de momento no está sobre la mesa. Su ejército supera los 600.000 soldados, lo que le situá como el octavo mayor del mundo. Está compuesto por unos 190.000 hombres de la Guardia Revolucionaria y aproximadamente 420.000 em el ejercito regular (Artesh), segun un informe de la inteligencia estadounidense. Hay, además, centenares de miles de voluntarios de la milicia Basij.

Irán dispone además una red de milicias en la región que, aunque degradada, podría activar. La suma de un eventual castigo de los hutíes al Estrecho de Bab el-Mandeb e iraní en el de Ormuz podría causar un daño importante al comercio internacional.

Desfile militar en Irán, Teherán, 2019 / - / AFP

Irán posee unos 2.700 tanques, y unos 130 helicópteros de combate, de nuevo una cifra similar a la del ejército israelí. Dispone de más de 1.500 lanzacohetes móviles, frente a los 230 de Israel. Su Armada la componen 109 buques (Israel, 82) y 25 submarinos (Israel, 6).

Quizá una de las principales fuerzas del país está en su poderío energético. Es el noveno país en reservas de crudo, pero su capacidad de ingresar dinero a través del petróleo está mermada por las sanciones internacionales. En ellas está también una de sus principales debilidades. Las protestas que azotaron el país en enero surgieron por la imparable inflación y la pérdida de valor de su moneda. La Guardia Revolucionaria y las fuerzas policiales del régimen mataron a al menos tres mil personas, aunque el total podría alcanzar hasta 20.000, según las ONG de Derechos Humanos iraníes en el exilio.