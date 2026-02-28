Guerra en Oriente Próximo
Netanyahu asegura que tiene "pruebas" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.
Durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado y recogida por medios, Netanyahu llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica.
