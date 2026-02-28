Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspensión licencias pisos turísticosApuñalada robo móvil AlicanteMacrodepósitos PuertoSubasta finca Julio IglesiasAlacant Street Food Market
Guerra en Oriente Próximo

Netanyahu asegura que tiene "pruebas" de que el líder iraní Alí Jamenei está muerto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. / AVI OHAYON / GPO HANDOUT / EFE

EFE

Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tener "pruebas" que apuntan que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

Durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado y recogida por medios, Netanyahu llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica.

