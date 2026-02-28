GUERRA CONTRA UCRANIA
Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de dos localidades en Járkov y Zaporiyia
Moscú ha apuntado que sus tropas han "liberado" la localidad de Neskuchnoye, en Járkov, y la de Gorke, en Zaporiyia, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates
EP
Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un breve comunicado publicado en redes sociales que sus tropas han "liberado" la localidad de Neskuchnoye, en Járkov, y la de Gorke, en Zaporiyia, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Confusión en el AVE Madrid-Alicante por asientos que no coincidían: Renfe atribuye la incidencia a un cambio de tren
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”