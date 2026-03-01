Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Irán confirma la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa Irán confirmó este domingo la muerte en los ataques de Estados Unidos e Israel del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Irán anuncia ataques contra Israel y 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

El presidente iraní, el jefe del Poder judicial y un jurista asumen el liderazgo de Irán Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí. Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA.

Irán confirma la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Irán confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Trump amenaza a Irán con una "fuerza nunca vista" si cumple su promesa de ofensiva El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE. UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Israel y Arabia Saudí presionaron a Trump para atacar a Irán, según The Washington Post La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una operación contra Irán, que se ha saldado este sábado con la vida de su líder supremo, Ali Jameneí, se produjo después de semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudí, según explicó este sábado The Washinton Post. Cuatro personas familiarizadas con el asunto explicaron al medio que los líderes de estos países, aliados de EE.UU. en la región, conversaron con Trump en múltiples ocasiones para que diera luz verde al ataque.

Ya son 148 las víctimas mortales en la escuela de niñas bombardeada en Irán El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

Irán anuncia la mayor operación militar de su historia contra Israel y objetivos de EEUU El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní anunció que lanzará en breve la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y Estados Unidos tras el anuncio de la muerte del líder supremo.

La Guardia Revolucionaria iraní promete vengar la muerte de Jameneí La Guardia Revolucionaria iraní prometió este domingo venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, con un castigo “duro y decisivo”. “La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.