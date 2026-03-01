Irán lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'
La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia el lanzamiento de misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense 'USS Abraham Lincoln', sin confirmar los posibles daños causados
Europa Press
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo del lanzamiento de cuatro misiles balísticos sobre el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' sin que por el momento haya confirmación de daños.
"Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' con cuatro misiles balísticos", ha informado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
Nueva fase del conflicto
La Guardia Revolucionaria ha destacado que ha pasado a una "nueva fase" en la respuesta al ataque estadounidense e israelí y que "la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas".
El 'Abraham Lincoln' es un portaaviones nuclear de clase Nimitz, principal herramienta de proyección de aviones de combate de la Armada estadounidense.
Fue botado en 1988 y su zona habitual de despliegue es el Pacífico, pero ha participado en la invasión de Irak y ahora está de nuevo en la zona del golfo Pérsico.
