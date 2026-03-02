Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros