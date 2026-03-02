Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada

Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí.

"Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado oficial.

Estos ataques "han puesto en peligro la vida de civiles inocentes en lo que supone una escalada grave e irresponsable y una clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas", ha argumentado.