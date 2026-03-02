En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán sube a 180 la cifra de muertos en la escuela bombardeada
Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut
R. Gargoi / J. Quintana
Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Nuevos ataques a Israel
La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado. “La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.
Los ataques contra Hizbulá durarán días
El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel, y este respondiera de madrugada con una oleada de ataques causando al menos 31 muertos y 149 heridos. "No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", dijo hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.
La situación en el Golfo Pérsico
El espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la escalada sigue cerrado, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.
20 muertos en ataques nocturnos Teherán
Al menos 20 personas murieron en un ataque Israeli-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos. El ataque en la plaza Nilufar destruyó varias viviendas y causó al menos 20 muertos, informó la agencia Mehr.
La situación en el estrecho de Ormuz
La naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines aseguró que las autoridades iraníes han prohibido el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante la escalada bélica con Israel y Estados Unidos, según recoge el medio económico japonés Nikkei. El anuncio llega después de que este domingo las tres principales compañías japonesas de transporte marítimo (Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen) decidieran suspender su tránsito por el estrecho, clave para las importaciones de crudo al archipiélago.
180 muertos en la escuela de Minap
El Ministerio de Salud iraní elevó este lunes a al menos 180 el número de fallecidos por el ataque en la escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa comenzada el sábado.
Andrea López-Tomás
Hizbulá lanza cohetes hacia el norte de Israel
De nuevo, el eco de los bombardeos desvela de madrugada al pueblo del Líbano. Alrededor de las dos de la mañana local (1:00 hora peninsular española), el Ejército israelí ha confirmado que Hizbulá estaba detrás del reciente lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Una hora más tarde, el grupo libanés ha dado la misma confirmación. La agresión con cohetes es una "venganza por la sangre del líder supremo de los Musulmanes, Ali Jameneí", el ayatolá líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán. A modo de respuesta, las tropas israelíes no han tardado en bombardear objetivos en todo el Líbano. Lea aquí la crónica completa.
En Beirut
Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos y 91 heridos, se registraron en el extrarradio capitalino conocido como el Dahye, mientras que los restantes once muertos y 58 heridos tuvieron lugar a causa de los ataques en la región meridional del país, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.
Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí.
"Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU", ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado oficial.
Estos ataques "han puesto en peligro la vida de civiles inocentes en lo que supone una escalada grave e irresponsable y una clara violación de la soberanía nacional y del derecho internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas", ha argumentado.
Investigan si un tiroteo en Texas está relacionado con los ataques a Irán
Las autoridades de Estados Unidos investigan si el tiroteo que provocó la muerte de dos personas en Austin (Texas) está relacionado con los ataques a Irán en el marco del operativo conjunto con Israel iniciado el sábado, según informó The Washington Post este domingo.
Dos personas cercanas a la investigación explicaron al Post que las autoridades consideran que el hombre que abrió fuego en un bar de Texas esta madrugada podría haber estado motivado por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo que causó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamení.
Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas, tres de ellas se encuentran en estado crítico.
