¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

La guerra con Irán ha entrado este lunes en su tercera jornada convertida en un conflicto que se extiende ya por toda la región de Oriente Próximo y alcanza a Chipre, país de la UE. La Media Luna Roja ha elevado este lunes el número de muertos en Irán hasta los 555 en dos días y medio de bombardeos. Pero una de las claves de la jornada es que las operaciones del Ejército israelí ya se han extendido al Líbano.

En Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados en Irán desde el inicio de la ofensiva. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El grupo chiíta Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo" e insistió en que la milicia libanesa "pagará un alto precio" por sus ataques.

- Desde Jerusalén, el Ejército israelí aseguró este lunes haber bombardeado varios cuarteles subterráneos del régimen iraní en Teherán y ha advertido que la guerra durará el tiempo que sea necesario.

- En Teherán, la Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel.

Mapa que muestra la respuesta de Irán a los ataques israelíes. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

- Un dron cayó en una base del Reino Unido en Chipre: el presidente de Chipre, Nikos Jristodoulides, confirmó este lunes que era un dron Shahed, de producción iraní, y que impactó poco después de la pasada medianoche (local) en las base militar británica en Akrotiri, situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores.

- Incidente de un F15 en Kuwait: medios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron, sin mencionar un posible derribo.