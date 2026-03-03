Guerra Oriente Próximo
Un ataque con drones impacta un tanque de combustible en el puerto de Duqm, en Omán
El incidente se produce en plena escalada en Oriente Próximo tras la ofensiva contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, sin que haya víctimas confirmadas
Europa Press
Al menos un tanque de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, ha sido alcanzado este martes en un ataque con drones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.
Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han indicado que varios drones han sido lanzados contra las instalaciones, causando daños en uno de los tanques. Las autoridades de Omán han reiterado su condena a estos ataques y han asegurado que están actuando para abordar el incidente, sin apuntar a quién habría sido responsable de este nuevo ataque contra su territorio.
Mascate ya confirmó el lunes la muerte de una persona en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero de bandera de Islas Marshall frente a las costas del país, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. Estos ataques han sido ejecutados en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con un cierre del estrecho de Ormuz y con el disparo de misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- Del Castillo de Santa Bárbara a los Goya: Alicante se cuela entre los premiados