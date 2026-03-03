Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio centro AlicanteTrump amenaza comercio EspañaVuelos cierre espacio aéreoConflicto Irán: gasolinaBarcala investiga filtraciones Les NausMagistrados MazónJornada continua colegiosAviso amarillo lluvias
instagramlinkedin

Sucesos

Hallan descuartizado el cadáver de un joven español en un domicilio París

El propietario del apartamento, un hombre de 50 años, confesó haber desmembrado el cuerpo tras una violenta discusión

Dos vehículos policiales, en París, en una imagen de archivo.

Dos vehículos policiales, en París, en una imagen de archivo. / Europa Press/Contacto/Sebastien

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

La ciudad guipuzcoana de Tolosa y París comparten estos días la misma consternación por un crimen “dantesco”. El pasado lunes por la noche, las autoridades francesas hallaron el cuerpo desmembrado de un joven español en un domicilio de Saint-Denis, a las afueras de París. 

La policía fue alertada por un familiar de la víctima, que llevaba días sin recibir noticias del joven. Al acceder al apartamento, los servicios de emergencias junto con la gendarmería encontraron una escena de extrema violencia, que difícilmente olvidarán los agentes. En medio del salón constataron “la presencia de restos humanos sobre una lona manchada de sangre, un torso humano en una caja de plástico y una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima”. Además de encontrar carne no identificada en una cacerola, según informaron fuentes policiales al medio Le Parisien. En el lugar del crimen también se recuperaron un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar.

En el momento de la intervención se encontraba el propietario del piso, un hombre de 50 años, que inicialmente se negó a abrir la puerta a los gendarmes. Poco después, confesó a la policía ser el autor del crimen. Según el hombre, tuvieron una acalorada pelea “con herramientas”, en la que el inquilino acabó inconsciente. “Sin saber qué hacer, el propietario acabó desmembrando el cuerpo para transportarlo”, según declaró una fuente cercana a la investigación. Basándose en la declaración del asesino y, según los primeros indicios, todo apunta a que el joven fue asesinado el mismo 27 de febrero cuando se produjo el enfrentamiento, aunque la autopsia deberá acabar de confirmarlo. 

El hombre se encuentra detenido en la comisaría de Saint-Denis y se enfrenta a cargos de “asesinato y profanación de cadáver”. 

La víctima, un vecino de Tolosa

La víctima, D.P.T, un joven de 33 años vecino de Tolosa, residía en Francia desde hacía seis años, y tenía contacto habitual con su familia en España. Ante la falta de noticias desde hacía días, su tía se personó en el domicilio. Al ver su coche aparcado frente al edificio y no contestar al teléfono, la mujer decidió llamar a los servicios de emergencias, quienes accedieron al apartamento y destaparon uno de los crímenes más atroces que recuerdan en la comisaría de Saint-Denis. 

"Durante toda la noche había policías por todas partes. (...) Algunos llevaban batas blancas y entraban y salían de la casa. No entendía qué estaba pasando; parecía una película", confesó Priya, vecina de la víctima para Le Parisien. 

Noticias relacionadas

Según ha podido saber el Diario Vasco, la familia de la víctima ya se ha trasladado a la capital francesa para seguir de cerca las investigaciones y ayudar a las autoridades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
  2. El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
  3. Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
  4. La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
  5. La promotora de las viviendas de Sant Joan, tajante: 'Hemos actuado con legalidad y transparencia
  6. Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
  7. Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
  8. El PSOE aprieta a Barcala por los pagos de Rocío Gómez a Les Naus y le exige aclarar cuándo los conoció

¿Tienes una banda de música? Endesa PLAY abre convocatoria: tu oportunidad de saltar del local de ensayo a los grandes escenarios

¿Tienes una banda de música? Endesa PLAY abre convocatoria: tu oportunidad de saltar del local de ensayo a los grandes escenarios

Nuevo Volvo EX30, el SUV compacto premium eléctrico con diseño de inspiración escandinava que apuesta por el lujo y la calidad

Nuevo Volvo EX30, el SUV compacto premium eléctrico con diseño de inspiración escandinava que apuesta por el lujo y la calidad

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres: «El rocódromo Alberto Ginés es una instalación envidiada en el mundo»

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres: «El rocódromo Alberto Ginés es una instalación envidiada en el mundo»

Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora

Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora

Incendio en pleno centro de Alicante: dos vecinos hospitalizados tras arder un edificio en Alfonso el Sabio

Las llamas obligan a desalojar un edificio en la avenida Alfonso el Sabio de Alicante

Las llamas obligan a desalojar un edificio en la avenida Alfonso el Sabio de Alicante

Los vecinos de Torremendo advierten al Consorcio que una sentencia de 2010 ya descartó la ubicación de la planta de basuras en la pedanía

Los vecinos de Torremendo advierten al Consorcio que una sentencia de 2010 ya descartó la ubicación de la planta de basuras en la pedanía

Incendio en un edificio en pleno centro de Alicante: cortada la avenida Alfonso el Sabio

Tracking Pixel Contents