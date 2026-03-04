Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Sánchez se enfrenta a Trump: "No a la guerra"

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Iván Gil Sánchez resume su posición en un “no a la guerra” Pedro Sánchez ha pasado de condenar el ataque de EEUU sobre Irán a "exigir el cese de las hostilidades". "No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha justificado durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa donde ha resumido la posición de España en este conflicto rescatando el lema de "no a la guerra". Lea aquí la noticia completa.

Concluye la declaración institucional de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno se reafirma en su postura tras las amenazas de Trump: "No vamos a ser cómplices a algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses", dice, y añade: "En momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles".

Sánchez vuelve a desmarcarse del régimen de Irán, pero critica también la operación bélica de EEUU e Israel: "Nadie está a favor de los ayatolás. La pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz".

Sánchez pide unidad a los países de la Unión Europea: "Vamos a trabajar con nuestros aliados en respuesta coordinada", afirma. Y exige el cese de las hostilidades: "No se puede responder a una ilegalidad con otra". "No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas", insta.

"Las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y traerles de vuelta a casa", afirma Sánchez sobre las labores de repatriación.

El presidente del Gobierno recuerda las consecuencias de la guerra de Irak. "Aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes", dice, y añade: "Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo". "Los Gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorarlos".

Sánchez pide respeto al derecho internacional y reclama no repetir los errores del pasado. "La posición de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra".

"Quiero expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán", empieza diciendo el presidente del Gobierno.