Conflicto Irán
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Sánchez se enfrenta a Trump: "No a la guerra"

Arabia Saudí intercepta nueve drones en medio de ataques de Teherán contra su país, Kuwait y Catar

Reino Unido alerta de un "ataque" contra buque frente a Emiratos Árabes

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

