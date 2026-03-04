Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia califica de "extremadamente cruel y cínico" ataque contra escuela en Irán

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó hoy de "extremadamente cruel y cínico" el ataque a una escuela en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, en el que murieron 165 niñas.

"Lo que ocurrió con la escuela iraní en la que fueron asesinadas las niñas es un hecho extremadamente cruel y cínico, totalmente inhumano", afirmó a Sputnik Radio.

Señaló que "los hechos hablan por sí solos" ya que "no hubo declaración alguna de que el ataque hubiera sido casual".