Merz se enreda en torpes explicaciones tras no defender ante Trump ni a España ni a Reino Unido

"Me referí a ambas cuestiones con claridad en mi conversación personal. No quise profundizar en la cuestión públicamente para no provocar una escalada de la situación. Le dije: en primer lugar, España es miembro de la UE y por tanto toda cuestión comercial y arancelaria se negocia conjuntamente o no se negocia. No hay forma de tratar especialmente mal a España": con esta frase, ante medios alemanes, trató Friedrich Merz de "subsanar" el pésimo efecto dejado en el despacho Oval, frente a Donald Trump, cuando el presidente estadounidense amenazó con un embargo comercial contra España y el canciller asintió en silencio. Tampoco protestó o salió en defensa del Reino Unido, aliado contra el que Trump arremetió en otro momento de esa misma comparecencia al recriminarle su falta de apoyo a Irán, lo que el presidente califico de "chocante".

En el caso de España, la falta de una respuesta en defensa de su socio de la UE es doblemente torpe, porque en el mismo despacho Oval, preguntado por esa cuestión, Merz dio explícitamente la razón a Trump. Sin referirse a la amenaza de un embargo comercial, apuntó a que España no se había sumado al compromiso de aumentar el gasto en Defensa al 3,5 %, de acuerdo a las exigencias de Washington, mientras el resto de aliados de la OTAN sí lo hacía. "Tratamos de convencerle de que suba su contribución", afirmó, en tono de asentimiento hacia Trump.

Esa fue prácticamente su única intervención en presencia del presidente, fuera de sus palabras iniciales de agradecimiento por la hospitalidad de Trump en la que era su tercera visita a la Casa Blanca. El resto de la comparecencia conjunta corrió casi exclusivamente a cargo de Trump, quien se extendió en sus amenazas en dirección a España, más las críticas a Reino Unido.

Intentos a posteriori de enmendar su falta de apoyo

Merz se vio confrontado a las preguntas sobre su pasividad o sumisión en una comparecencia posterior con medios alemanes, tras su reunión de cerca de dos horas a puerta cerrada con Trump. La situación se repitió luego en sus declaraciones posteriores a las televisiones públicas ARD y ZDF. "¿Quisiera saber por qué no ha saltado en defensa de ambos países, un socio de la UE y un socio del E3, que está prestando apoyo militar?", fue la primera pregunta que dirigió un periodista a Merz, en relación al comportamiento del canciller ante las críticas a España, por un lado, y a Reino Unido, por el otro. Respondió Merz con su relativamente larga explicación respecto a los tratados comerciales entre la UE y EEUU, que excluye un trato diferente o peor para uno de sus miembros.

Afrenta al E3, la punta de lanza europea

"En lo que respecta a Reino Unido, especialmente a Keir Starmer, le he recordado que está aportando realmente una enorme contribución al formato del E3", aseguró en esa misma comparecencia ante medios alemanes. "Lo he hecho a puerta cerrada para no llevar la discusión a un escenario abierto", añadió, en un tono similar a la excusa dada respecto a España.

A esas explicaciones tras su encuentro con Trump siguieron sendas entrevistas para los dos canales nacionales de la televisión pública, en las que una y otra vez se le preguntó por los ataques de Trump a sus socios. Merz aparecía en cada una de esas intervenciones más y más nervioso, como si hubiera advertido solo a posteriori las consecuencias de su actitud de sumisión ante Trump. Los reproches del presidente estadounidense a Starmer son aún más penosos, teniendo en cuenta que el llamado E3, el grupo del que forman parte Alemania, Francia y Reino Unido, ha asumido el papel de punta de lanza europeo tanto en la guerra de Ucrania como en la búsqueda de soluciones diplomáticas al conflicto con Irán.

Medios alemanes, como la propia televisión pública ARD, dedican este miércoles espacios preferentes a tratar de explicar las razones de una hostilidad de Trump hacia España que, además, no es nueva. Se explica la situación creada por el rechazo ya conocido del gobierno de Pedro Sánchez a aumentar el gasto en defensa al 3,5 % del PIB, así como la negativa a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán, por no estar esta ofensiva avalada por el derecho internacional.

Noticias relacionadas

La actitud de Merz en el despacho Oval se ha calificado de "poco solidaria" por parte de algunos medios alemanes, mientras que otros recuerdan en redes sociales anteriores deslices, afrentas o muestras de arrogancia del canciller ante socios europeos o de otras latitudes.