Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega haber lanzado misiles contra Turquía

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de Netanyahu siguen interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera "tajantemente" que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

172 ciudades atacadas La guerra en Irán ha afectado hasta ahora a al menos 172 ciudades iraníes, con más de 1.300 bombardeos desde que comenzaron el sábado los ataques de Estados Unidos e Israel, indicaron este jueves fuentes médicas iraníes y la Media Luna Roja. El jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, Yafar Miadfar, citado por la agencia oficial IRNA, dijo que los ataques han afectado a 172 ciudades en 29 provincias, y que sus víctimas van desde un bebé de un año a un anciano de 75 años.

Irán reivindica su control sobre Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos “podrían ser atacados o hundidos”. “Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”, dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Juan José Fernández Robles niega que España apoye a EEUU La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado "con absoluta contundencia" cualquier colaboración de España con la campaña de ataques aéreos que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra Irán. En una entrevista concedida a la cadena Ser, ha subrayado en la mañana de este jueves el desmentido del Gobierno a las palabras que este miércoles pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el sentido de que España "se ha mostrado de acuerdo en cooperar con Estados Unidos". Lea aquí la noticia completa.

Meloni: "No estamos en guerra ni queremos entrar en ella" La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella" y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento. "No estamos en guerra ni queremos entrar en ella", afirmó Meloni en declaraciones a la emisora 'RTL 102.5' sobre la situación en Oriente Medio .

May Mariño Habla Robles La ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en la negativa de España de permitir que EEUU use las bases de Morón y Rota para la ofensiva iraní y abrió la puerta a un apoyo español a un refuerzo a la seguridad europea si Chipre (que ya ha sido atacado) u otro país lo demanda. En declaraciones en la cadena Ser ha incidido en que España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará". Ayer, el presidente Pedro Sánchez ya avanzó que "vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales que se requieran".

El Gobierno valora prestar apoyo militar a Chipre El Gobierno valorará enviar apoyo militar para proteger a Chipre si lo pide la Unión Europea por la guerra de Irán, según ha anunciado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", ha precisado Robles en una entrevista en la Ser recogida por EFE en la que ha subrayado que España es un "aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

Ataque a un petrolero estadounidense La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas. La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

Llamamientos al diálogo El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, condenó en una conversación con su homólogo iraní, Abás Araqchí, los ataques de Teherán a diferentes países de Oriente Medio de los últimos días, en respuesta a los de Estados Unidos e Israel, e insistió en que hay que restablecer el diálogo. Fuentes del departamento francés de Exteriores explicaron que en esa conversación, que tuvo lugar el miércoles, Barrot subrayó la posición francesa por la "estabilidad de Oriente Medio y el restablecimiento de un diálogo diplomático exigente que respete el derecho internacional en el que debe enmarcarse el uso de la fuerza".

Todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean. En declaraciones a RAC1, Albares ha recordado que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió ayer por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.