Informa Albares
Evacuada la embajada de España en Irán
La operación se ha solventado con éxito
EFE
La Embajada de España en Irán ha sido evacuada "con éxito", según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
"Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", señala Albares en un mensaje en la red social X, donde asegura también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.
Del mismo modo, indica que el resto de embajadas españolas en la región y la sala de crisis del ministerio por la guerra en Irán "siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias".
"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", concluye el ministro.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- La primera piscifactoría de lecholas terrestre del mundo empieza a funcionar en Alicante
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'La naturaleza busca siempre el equilibrio
- Confirmado: Hacienda cambia la fecha de la declaración de la Renta en 2026
- La Generalitat inicia el expediente de demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón del Paisaje Protegido de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en la adjudicación de nueve viviendas protegidas de Les Naus de Alicante