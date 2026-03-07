Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hungría y Eslovaquia acusan a Bruselas de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania

Los Ministerios de Exteriores de Hungría y Eslovaquia han pedido este viernes a la Comisión Europea por carta que tome "medidas" para salvaguardar su derecho a "un suministro energético diversificado y seguro", acusándola de no actuar ante el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania "por razones políticas" tras un ataque ruso contra la infraestructura.

"Lamentamos profundamente que la Comisión Europea siga tolerando una situación en la que Ucrania, un país que aspira a una adhesión acelerada a la Unión Europea, pueda poner en peligro deliberada y significativamente la seguridad energética de dos Estados miembros", han destacado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, y el titular de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar.

En la carta, fechada en la víspera y enviada al comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, acusan a la Comisión de no actuar, asegurando que "la situación relativa al oleoducto de Druzhba se ha mantenido sin cambios".