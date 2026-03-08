EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos" pero tendrá "una gran vida nueva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá "una gran vida nueva".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", expresó el mandatario durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.

Trump aseguró que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también señaló que su "enfoque ahora mismo" está en la guerra de Irán.