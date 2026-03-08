Israel y EEUU atacan depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán por primera vez

Los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán por primera vez. Como resultado, grandes incendios están ardiendo en toda la capital iraní. Mientras, los bombardeos contra los países del golfo Pérsico continúan con virulencia, un día después de que el ministro presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ofreciera una disculpa y se comprometiera a detener las agresiones a estos estados si ningún ataque se originara en sus territorios. Un ataque con un dron iraní ha causado daños materiales a una planta desalinizadora de agua en Bahréin, y una persona ha muerto en Dubái como resultado de la violencia iraní. El alto funcionario iraní Ali Larijani afirma que Estados Unidos pagará por librar la guerra y que Washington no está cumpliendo sus objetivos.

Estos bombardeos contra depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación llegan un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que sus tropas atacarán con más fuerza y en nuevos lugares de Irán. El sábado Estados Unidos bombardeó una planta de desalinización de agua dulce en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, sentando un "precedente", según informó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Es la primera vez que un país árabe informa que Irán ha atacado una planta desalinizadora durante los últimos nueve días de la guerra. Los países del Golfo tienen recursos naturales de agua dulce extremadamente limitados, lo que lleva a una fuerte dependencia de la desalinización de agua de mar, que consume mucha energía, para satisfacer sus necesidades de agua.

Víctimas mortales en el Golfo

Por su parte, varios países del Golfo, como Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, han sufrido más ataques iraníes pese a las disculpas y la garantía de Pezeshkian de que cesarán. Teherán afirma que Trump anuló el gesto cuando EEUU lanzó ataques contra Irán desde bases del Golfo. Durante la madrugada, Riad ha interceptado al menos 15 drones iraníes en dos horas, y las defensas aéreas de Kuwait han interceptado y destruido tres misiles balísticos. Un dron ha atacado tanques de combustibles en el aeropuerto de Kuwait, que ha provocado un incendio, en el que han muerto dos bomberos. Dos agentes de seguridad fronteriza han muerto esta noche mientras estaban de servicio en Kuwait, según ha informado el ministerio de Interior kuwaití.

Los ataques israelíes contra la refinería de petróleo de Teherán pueden tener graves consecuencias para los iraníes, porque estas son las instalaciones de combustible que abastecen a la capital iraní y a otras regiones. Además, existe un alto riesgo de que los ciudadanos de Teherán estén respirando aire tóxico. La Media Luna Roja Iraní ha advertido a la población civil que tome precauciones, porque la lluvia tóxica podría causar quemaduras químicas en la piel y daños pulmonares. El Ejército israelí ha dicho que sus fuerzas han llevado a cabo este sábado ataques aéreos contra un aeropuerto en Isfahán, destruyendo un número no especificado de cazas F-14. "También fueron alcanzados los sistemas de detección y defensa aérea que representaban una amenaza para los aviones de la Fuerza Aérea Israelí", ha señalado un comunicado publicado en Telegram. "Este ataque se suma al que desmanteló 16 aviones de la 'Fuerza Quds' el viernes en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán", ha añadido.

Más de 1.300 muertos

Al menos 11 personas han muerto en bombardeos de aviones estadounidenses-israelíes contra varios talleres de fabricación y un club de equitación en la provincia de Isfahán, según la agencia de noticias Tasnim. Desde el sábado pasado, más de 1.300 personas han muerto, mientras que unas 100.000 han sido desplazadas en todo Irán. El ayatolá Mohammad Mahdi Mirbagheri, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán, ha insinuado que está cerca de tomarse una decisión sobre el sucesor del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. "La Asamblea de Expertos Iraní, que no se ha reunido durante décadas, pronto se reunirá en la ciudad de Qom”, ha anunciado el Ejército israelí en su cuenta de ‘X’ en farsi. "Queremos decirles que la mano del Estado de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a cualquiera que intente nombrar a uno", ha añadido.

También en Israel los ataques iraníes han continuado a lo largo de la noche, obligando a gran parte de la población a dormir en los refugios antiaéreos. El Ministerio de Salud israelí ha informado que al menos 1.929 personas han sido evacuadas a hospitales, incluidas 157 en las últimas 24 horas, desde el inicio de los ataques de represalia iraníes, provocados por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Al menos nueve personas están en estado grave, 42 en estado moderado y 70 en estado leve. A su vez, la violencia sigue golpeando el Líbano. Cuatro personas han muerto en el primer ataque contra el centro de Beirut desde el inicio de la guerra, elevando la cifra de víctimas mortales de este domingo por la mañana a 32.