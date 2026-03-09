La OTAN intercepta un nuevo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

La OTAN ha derribado este lunes un nuevo misil balístico iraní que sobrevolaba el espacio aéreo de Turquía, según ha informado el Gobierno de Ankara en un comunicado. El proyectil, el segundo interceptado en el país anatolio desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha sido abatido por los sistemas de defensa antiaérea desplegados en el Mediterráneo oriental y los restos del misil, caídos en un terreno de la provincia de Gaziantep, no han provocado víctimas ni daños materiales.

"Turquía da mucha importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional. Sin embargo, enfatizamos de nuevo que se tomarán todas las medidas necesarias de forma decisiva y sin dudarlo contra cualquier amenaza directa al territorio y el espacio aéreo de nuestro país", añade la nota difundida por el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.

Tras el misil interceptado el miércoles de la semana pasada, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, trasladó una queja oficial a su homólogo iraní, Abbás Araghchi. Y el sábado, Fidan llamó a Teherán a ser "prudente". "Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos que si se trataba de un misil extraviado, esa es otra historia. Podría ser un incidente aislado, pero si vuelve a ocurrir, les recomendamos extremar la precaución; nadie en Irán debería embarcarse en semejante aventura", afirmó.

Noticias relacionadas

Ankara no precisió cuál era podía ser el objetivo del primer misil, pero la trayectoria era coherente con un proyectil lanzado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN y que alberga también unidades estadounidenses.