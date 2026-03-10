Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias ElcheRetraso comisión Les NausConductor detenido OrihuelaDesahucio RemediosNueva Plaza Toros AlicanteDistrito DigitalNuevo modelo tienda Mercadona
instagramlinkedin

Accidente en Suiza

Un autobús con pasajeros se incendia en el oeste de Suiza y deja varios muertos y heridos

Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza

El casco carbonizado de un autobús postal tras incendiarse en Suiza.

El casco carbonizado de un autobús postal tras incendiarse en Suiza. / ALESSANDRO DELLA VALLE / EFE

EFE

Ginebra

Seis personas resultaron muertas y cuatro heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, informó la policía local en una breve conferencia de prensa.

Además, un socorrista resultó herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave, indicó.

Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Noticias relacionadas

KERZERS (Switzerland), 10/03/2026.- Firefighters and police officers install barriers to secure the area where a postal bus caught fire in Kerzers, Switzerland, 10 March 2026. According to Fribourg cantonal police, several passengers were killed and others were injured when the postal bus caught fire in Kerzers. (Suiza) EFE/EPA/LAURENT MERLET

Bomberos y agentes de policía instalan barreras para acordonar la zona donde se incendió un autobús en Suiza. / LAURENT MERLET / EFE

Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  2. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
  3. Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  4. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  5. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  6. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  7. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  8. Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación

Atlético de Madrid - Tottenham, en imágenes

Atlético de Madrid - Tottenham, en imágenes

La Casa Blanca asegura que la ofensiva terminará cuando Irán esté en una posición de "rendición completa e incondicional"

Champions League: Newcastle - FC Barcelona, en imágenes

Champions League: Newcastle - FC Barcelona, en imágenes

El CEU de Elche celebra la IX Jornada sobre nulidad matrimonial con foco en la dimensión pastoral del proceso canónico

El CEU de Elche celebra la IX Jornada sobre nulidad matrimonial con foco en la dimensión pastoral del proceso canónico

Elche expone los proyectos que están transformando la ciudad

Elche expone los proyectos que están transformando la ciudad

Ron Matusalem impulsa «El Arte de la Sala», un proyecto que reivindica el valor del servicio en la restauración

Ron Matusalem impulsa «El Arte de la Sala», un proyecto que reivindica el valor del servicio en la restauración

Derecho, salud e IA: la CEU UCH reúne en Elche a expertos para reforzar la protección jurídica de menores y mayores

Derecho, salud e IA: la CEU UCH reúne en Elche a expertos para reforzar la protección jurídica de menores y mayores

Una boca sana también es inclusión

Una boca sana también es inclusión
Tracking Pixel Contents