EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
  2. Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  3. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  4. La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
  5. Beto Company, tras el Atlético Madrileño – Hércules: 'Hemos perdido una oportunidad de pegar un buen golpe en la clasificación
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
  7. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  8. Eder Sarabia, tras el Villarreal-Elche: 'Creo que lo justo habría sido un empate

Detenido un conductor de 22 años sin carnet y con positivo en drogas por atropellar a dos ciclistas en Orihuela

El precio del crudo cae un 5% y las bolsas europeas abren en positivo

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

Niño Becerra sobre la recomendación de Suecia de tener dinero efectivo en casa: “¿Se baraja un gran apagón por fenómeno eléctrico o por ciberataque?”

¿Por qué cuesta tanto ‘desengancharse’ de las redes sociales?

La lluvia cae con fuerza durante toda la mañana en Elche

Simulacro de ataque terrorista en el campo del Levante UD en València

El cerebro de una mosca recreado en un ordenador: la simulación que podría cambiar la historia de la ciencia

