Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Partidarios del opositor Navalni publican la autopsia para denunciar la "manipulación" del Kremlin

Los partidarios del líder opositor ruso Alexei Navalni, fallecido hace dos años mientras se encontraba preso en Siberia, han publicado este lunes la autopsia oficial elaborada por las autoridades rusas, que concluyó que Navalni murió por causas naturales y que aseguran que se trata de una "manipulación" para "lograr el resultado deseado".

"Esta conclusión contradice los resultados de estudios realizados por laboratorios extranjeros, que concluyeron que Navalni fue envenenado", ha señalado en redes sociales Maria Pevchikn, miembro del equipo del opositor.