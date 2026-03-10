Apagón atómico
Merz defiende que el adiós de Alemania a la energía nuclear es "irreversible"
El canciller advierte de que su país no puede revertir el abandono de esa fuente de energía, culminado en 2023
Alemania, país que cerró sus últimas plantas nucleares en 2023, no se plantea un retorno a esa tecnología, por mucho que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, califique de "error estratégico" su reducción en Europa. "Es irreversible", afirmó el canciller Friedrich Merz, pese a aclarar que personalmente comparte la posición de la jefa del Ejecutivo comunitario.
El apagón nuclear se consumó en Alemania tras una prórroga de unos pocos meses a las últimas plantas y pese a la crisis energética precipitada por la invasión rusa de Ucrania. No se puede revertir esa decisión, añadió el canciller, sino que hay que "mejorar nuestra política energética y interconectividad" a escala europea, añadió.
El abandono definitivo de esa fuente de energía está contemplado en el pacto de coalición suscrito entre el bloque conservador de Merz y sus socios socialdemócratas. Mientras el canciller respondía con estos argumentos al debate abierto en la cumbre de la Energía Nuclear en París, su ministro de Medio Ambiente, el socialdemócrata Carsten Schneider, expresaba su absoluta disconformidad con los planteamientos de Von der Leyen, de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz. La energía nuclear es "de alto riesgo", dijo. Pretender invertir en nuevos reactores saldría muy caro al contribuyente, añadió. La energía solar y la eólica son más baratas, impulsan la transición energética y no generan basura radioactiva, según Schneider.
El abandono de la energía nuclear en Alemania tuvo varias idas y venidas por cuestiones económicas y políticas. El primer plan para el cierre de las plantas atómicas se pactó en 2002 entre los consorcios del sector y la coalición roji-verde de Gerhard Schröder. La conservadora Angela Merkel alargó los plazos marcados por su antecesor en 2010, con los liberales como socios. Bajo el impacto de la catástrofe de la planta japonesa de Fukushima, la propia Merkel aceleró de nuevo el calendario de cierres. En abril de 2023, con el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz con verdes y liberales como aliados, se desconectaron los tres últimos reactores.
