Escándalo sexual
La policía registra el rancho de Epstein en Nuevo México
Redacción
Investigadores estadounidenses comenzaron a registrar la propiedad de Jeffrey Epstein en Nuevo México en relación con las acusaciones de que niñas y mujeres fueron víctimas del delincuente sexual convicto en ese estado, anunciaron las autoridades. El operativo se produce tras la reapertura en el estado del suroeste de las investigaciones sobre las actividades del exfinanciero en la propiedad, Zorro Ranch, cuyo nombre aparece miles de veces en archivos desclasificados relacionados con el caso.
Acusado hace más de 10 años en Florida por solicitar servicios de prostitución a menores de edad, fue sentenciado en 2008 a una pena de prisión suspendida de 13 meses, en virtud de un acuerdo secreto con un fiscal que le permitió evitar un proceso federal. Tras la muerte de Jeffrey Epstein, una mujer identificada con el seudónimo "Jane Doe 15" declaró a la prensa que el criminal convicto la había violado en el Rancho Zorro cuando tenía 15 años.
"Este registro forma parte de la investigación criminal anunciada el 19 de febrero por el Departamento de Justicia de Nuevo México en relación con las acusaciones de actividades ilegales en el rancho de Epstein antes de su muerte en 2019", declaró el departamento en un comunicado.
“Los sobrevivientes de Epstein han esperado demasiado tiempo para que se haga justicia, y Nuevo México está liderando la búsqueda de la verdad”, declaró Melanie Stansbury, representante federal del estado, en X. “No descartamos ninguna pista”, enfatizó, y agregó que el Departamento de Justicia de Nuevo México está “buscando información creíble sobre los crímenes cometidos por Epstein y sus asociados” en el estado.
Según varios medios de comunicación estadounidenses, las autoridades locales solicitaron en febrero una versión sin censura de un correo electrónico de 2019 al Departamento de Justicia federal. El correo electrónico, que forma parte del caso Epstein, alega que el multimillonario tenía los cuerpos de dos jóvenes extranjeras enterrados “en las colinas” cerca del Rancho Zorro.
Jeffrey Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y crimen organizado. Fue encontrado ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el juicio. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.
