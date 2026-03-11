DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió al diputado de Nueva Canarias, Luis Campos: “Debí explicarme mal esta mañana, no hablé de una Canarias idílica, pero no me puede negar que los datos son los más bajos de la serie histórica”.

Clavijo reconoció que los números no son totalmente satisfactorios, ya que uno de cada cuatro canarios está en riesgo de pobreza, pero subrayó que la política fiscal del Gobierno está permitiendo que las familias tengan mayor renta.