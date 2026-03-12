Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiroteo mortal AlicanteGrietas Teatro PrincipalProblemas peatonalizaciónCaso Wifi CallosaAeropuertoLadrón viviendas
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
  2. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  3. Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
  4. Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
  5. Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  6. Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio
  7. El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: 'Si marzo vuelve el rabo...
  8. La dana riega Alicante con registros de hasta 105 litros en zonas muy necesitadas

Charles Bukowski, escritor: "Algunas personas no enloquecen nunca. Qué vida tan horrible deben de tener"

La otra cara del colapso sanitario: insultos, amenazas y agresiones a profesionales

El tráfico en Alicante hoy: la N-332 concentra dos accidentes y Torrevieja sufre retenciones

Ruz anuncia 800.000 euros para la solución al tráfico en la rotonda de L'Aljub y la zona sur de Elche

Ponte en la piel de un enfermo real crónico

Imponen once años de cárcel a un ladrón que asaltó siete viviendas en Alicante y El Campello

Germán Valera: "¿Ganar al Madrid? Ya lo merecimos en el partido de la primera vuelta..."

