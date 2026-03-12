Acción protesta
Instalan en Washington una estatua satírica que muestra a Trump y Epstein como los amantes de 'Titanic'
La obra de arte guerrillero se atribuye a The Secret Handshake, un colectivo enigmático cuyos miembros permanecen en el anonimato
Redacción
La aparición de una estatua dorada que representa a Donald Trump y al pederasta fallecido Jeffrey Epsteincomo amantes de la película 'Titanic' enfrenta a Washington al misterio de su autoría.
La escultura, de casi 12 pies de altura (unos 3,6 metros), fue colocada el martes en el National Mall de Washington, D.C.. Es la tercera obra de arte guerrillero que satiriza la antigua relación de Trump con Epstein y que se atribuye a The Secret Handshake, un colectivo enigmático cuyos miembros permanecen en el anonimato.
Es probable que la nueva obra esté relacionada con el 'Jeffrey Epstein Walk of Shame', instalado recientemente en Farragut Square, un parque público cerca de la Casa Blanca. Esa instalación incluía estrellas al estilo de Hollywood con los nombres de figuras prominentes vinculadas a Epstein.
Anonimato
The Secret Handshake es un colectivo artístico anónimo que realiza instalaciones satíricas y de protesta política en Estados Unidos, sobre todo en Washington, D.C.. Lo poco que se sabe proviene de entrevistas breves y de las propias obras. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran 'Best Friends Forever' (2025), una estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein agarrados de la mano en el National Mall, y la reciente "King of the World” (2026), la estatua inspirada en 'Titanic' con ambos en la famosa pose de la proa del barco, además de una réplica gigante de una supuesta tarjeta de cumpleaños de Trump dedicada a Epstein.
Mientras algunas instalaciones han gozado de permiso oficial temporal para exhibirse, otras fueron retiradas rápidamente por incumplir normas o causar controversia.
- La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Récord mundial de vuelo ininterrumpido de un ave: desde Alaska hasta Australia sin parar
- Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
- Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
- Nuevo récord de reservas hídricas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio
- El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: 'Si marzo vuelve el rabo...
- La dana riega Alicante con registros de hasta 105 litros en zonas muy necesitadas