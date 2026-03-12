Abatido un hombre armado que embistió con su coche una sinagoga en Michigan

La policía de Michigan ha respondido este jueves a un hombre armado que embistió un vehículo contra una sinagoga en West Bloombfield, a unos 60 kilómetros de Detroit. Se trata de la sinagoga Temple Israel, que sirve a una gran congregación en Michigan, con 12.000 miembros, y también opera una guardería y un centro preescolar.

Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, ha informado de que una camioneta ha embestido contra un edificio. A continuación agentes de seguridad de la sinagoga han abierto fuego contra el sospechoso y lo han abatido. Según algunas informaciones de medios locales llevaba algún tipo de artefacto explosivo. El vehículo, que quedó en el interior del edificio, ha ardido, lo que explica imágenes de las televisiones locales y compartidas en redes sociales que muestran humo negro saliendo del edificio.

El sheriff Bouchard ha informado de que ninguno de los niños ni del personal de la sinagoga ha resultado herido. Solo un miembro del equipo de seguridad ha sufrido heridas por la embestida del coche y ha sido trasladado a un hospital, aunque según el sheriff su vida no corre peligro.

El sheriff ha explicado también que imágenes de vídeo muestran que el conductor tras entrar en el edificio condujo por un pasillo y ha dicho que estaba "viajando con intención" por ese pasillo. Ha explicado también que el vehículo ardió después de que "algo explotara". Un individuo fue hallado muerto dentro pero no está claro si fue esa explosión o los disparos de los agentes de seguridad lo que provocó su muerte.

"Todo lo que se suponía que tenía que pasar pasó", ha dicho Bouchard. "La seguridad hizo su trabajo y luego los trabajadores de respuesta de emergencias hicieron el suyo".

El director del FBI, Kash Patel, ha informado de que agentes de la agencia federal están ya presentes en la escena.

La fiscal general, Pam Bondi, ha informado en X también del despliegue de agentes federales y ha añadido en su mensaje: "Por favor, recen".

Las fuentes policiales consideran que es aún demasiado pronto para señalar los posibles motivos del ataque o para identificarlo como terrorismo. Se produce, no obstante, en un momento en que se ha disparado la alerta por la posibilidad de ataques violentos en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

De hecho, la Federación Judía de Detroit ha recomendado a todas las organizaciones judías del área a poner sus edificios en protocolo de cierre de seguridad. "Que no entre ni salga nadie de su edificio".

Noticias relacionadas

En Nueva York, mientras, la policía informó en su cuenta de X que está siguiendo lo ocurrido en Michigan y han escrito que "por precaución, y dado el ambiente general de amenaza intensificada", seguirán "desplegando patrullas de alta visibilidad en instituciones culturales y religiosas judías en la ciudad".