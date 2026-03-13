Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base en el norte de Irak

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado de "inaceptable" el ataque, que ha dejado "varios" heridos

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil

Las fuerzas de seguridad y los sistemas de defensa aérea interceptan un dron cerca del aeropuerto internacional de Erbil / GAILAN HAJI / EFE

EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque "inaceptable" en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.

Se trata del suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, precisó Macron, y manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

El jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". El presidente señaló además que en el ataque habían resultado heridos "varios" soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.

Unas horas antes, el Estado Mayor francés había informado a medios locales que en el ataque con drones en la base de Erbil habían resultado heridos seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo.

La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.

Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.

En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.

