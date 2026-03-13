El Parlamento marca deberes al Gobierno: negociar el ‘decreto Canarias’, blindar el REF y más dinero para viviendas

El Parlamento de Canarias cerró este jueves el tercer Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de la legislatura con un mandato claro al Gobierno autonómico en varios frentes clave: negociar con el Estado el denominado ‘decreto Canarias’ y avanzar en el desarrollo de la agenda canaria; reforzar y actualizar el Régimen Económico y Fiscal (REF); y mantener la defensa del estatus de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en el nuevo marco financiero de la Unión Europea.

Transferencias en costas y aeropuertos

Además, el Parlamento pidió que se negocien con Madrid las transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía en materias de costas y la cogestión de aeropuertos. También reclamó que Canarias pueda participar en la toma de decisiones sobre espacios marítimos, política migratoria, energía y relaciones exteriores en el ámbito atlántico.

En materia social y económica, el Parlamento demandó más fondos estatales para la construcción de vivienda pública. Asimismo se mandató al Gobierno regional a que pida al Ejecutivo central el cumplimiento con los convenios de obras hidráulicas, infraestructuras turísticas y educativas, la deflactación del IRPF y más financiación en dependencia.

La Cámara volvió igualmente a rechazar la implantación de una tasa turística en el archipiélago.

67 propuestas aprobadas

Estas resoluciones forman parte de las 67 propuestas aprobadas de las 184 registradas por los grupos parlamentarios tras el debate. La mayor parte de ellas proceden de los partidos que sostienen al Ejecutivo regional —CC, PP, ASG y AHI— que lograron sacar adelante las 46 iniciativas que presentaron conjuntamente.

Por el contrario, las formaciones de la oposición registraron 138 propuestas -46 cada grupo- , de las que solo 21 fueron aprobadas. En concreto, los grupos del Gobierno pasaron el rodillo a 117 iniciativas del PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-Bc) y Vox, y, de ellas, solo se aprobaron cuatro de los socialistas, 13 de los canaristas y otras cuatro de la formación de Santiago Abascal.

Un nuevo debate

La última sesión del debate reprodujo lo que había sucedido los dos días anteriores. La oposición criticó con dureza la gestión del Gobierno y denunció que ha "abandonado" a la mayoría social, mientras los grupos que sustentan el Ejecutivo defendieron la actividad del gabinete de Fernando Clavijo, reivindicando los "avances reales" que, a su juicio, se han producido en lo que va de legislatura.

Brazos caídos

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, afirmó que el actual Gobierno de Canarias es experto en eludir sus competencias y en "lanzar la pelota" de sus fracasos al Gobierno de España o al anterior ejecutivo de Ángel Víctor Torres. Pero no solo al Estado, sino también a los ayuntamientos y a otras administraciones para tapar lo que Fierro considera una "incapacidad manifiesta" de gestión y una "política de brazos caídos".

Canarias "patas arriba"

La diputada lamentó que, tras tres años de legislatura, el balance sea una Canarias "patas arriba" en prácticamente todos los sectores. Según la socialista, el Ejecutivo de CC y PP se ha especializado en culpar sistemáticamente a Pedro Sánchez o a Ángel Víctor Torres de cualquier problema, ya sea en sede parlamentaria, comisiones o plenos. Subrayó que esta actitud de "brazos caídos" es especialmente sangrante cuando el Gobierno posee mayores ingresos que nunca pero es incapaz de ejecutarlos.

Volver a gobernar

Fierro concluyó su intervención asegurando que el PSOE presenta propuestas "realistas y realizables" frente a un Gobierno que "mira hacia fuera para no mirar hacia dentro". "Canarias no es Coalición Canaria", sentenció, y reafirmó el compromiso socialista de volver a liderar una tierra con "justicia social" donde vivir no sea un privilegio.

Millonarios afortunados

Las diputadas Esther González y Carmen Hernández, de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc) se repartieron el tiempo en esta última jornada del debate, en intervenciones donde ambas retrataron una comunidad fracturada en "dos Canarias": una minoría de "millonarios afortunados" y una mayoría social que sufre el colapso de los servicios públicos y el encarecimiento de la vida.

Ni una mujer

González inició su intervención denunciando que, pese a los discursos sobre igualdad, en los dos días precedentes del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria ni una sola mujer había subido a la tribuna, de ningún partido, criticando que "la igualdad se tome vacaciones" en la Cámara.

Carmen Hernández afirmó, por su parte, que el "modo canario" que defiende Clavijo es un "autobombo" copiado de campañas publicitarias que busca ocultar que la prioridad del Gobierno ha sido bajar los impuestos a los 6.000 canarios más ricos (quienes heredan más de un millón de euros), mientras se olvida a los 700.000 ciudadanos en riesgo de pobreza.

Nicasio Galván (Vox) dedicó su tiempo también a criticar el silencio por respuesta de Fernando Clavijo en el debate de estos dos días con "chascarrillos que ya no se cree nadie", así como el uso de "datos erróneos que rozan una mentira adrede" sobre el desempleo o la convergencia del PIB per cápita.

Reprimenda

Desde los grupos del Gobierno, Socorro Beato, diputada de CC, afeó a los diputados de la oposición que volvieran a reabrir el debate de la nacionalidad cuando este había concluido el miércoles y este jueves solo venían a defender sus propuestas de resolución, algo que no hicieron, criticó.

Al respecto, aseveró que Fierro "ha montado un debate 'bis' para su lucimiento personal" dentro del PSOE, "mintiendo y dibujando una Canarias que no es la real".

Carlos Ester (PP) aseveró que "las cosas van bien" en Canarias pese a que el PSOE isleño se haya puesto en "connivencia" con el Gobierno de España para no "cumplir obligaciones" con el Archipiélago.