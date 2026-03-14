Guerra en Irán
Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz
El presidente de EEUU no da fechas pero expresa su deseo de que países como China, Francia o Reino Unido participen en la operación
Europa Press
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha propuesto una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca "abierto y seguro".
El mandatario ha expresado su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, sí que ha mencionado específicamente su "esperanza" de que países como "China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido" acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.
En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump asegura que "el 100% de la capacidad militar (iraní) está destruida" por los ataques conjuntos que EEUU e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas justo antes de reconocer que a Teherán le resulta "fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén".
"Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada", ha manifestado el mandatario. "Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz quede abierto, seguro y libre", ha concluido.
- Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
- Barcala suspende su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante
- El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
- Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía
- Dos detenidos por golpear y arrancar de un mordisco parte de la oreja a un profesor de un instituto en Alcoy
- Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
- El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde