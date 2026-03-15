Elecciones Francia
La ultraderecha reivindica una subida en las municipales francesas con baja participación
EFE
La extrema derecha francesa afirmó que ha obtenido una importante subida en la primera vuelta de las elecciones municipales celebradas este domingo en el país, marcadas por la baja participación, que se elevó al 48,9 % a media tarde, unos diez puntos más que el 38,77 % registrado para entonces en 2020, cuando la cita con las urnas para renovar los consejos locales de unos 35.000 pueblos y ciudades estuvo marcada por la covid-19, informó el Ministerio de Interior.
Pero si se compara con la primera vuelta de las elecciones anteriores de 2014, el porcentaje hoy es casi seis puntos más bajo (54,72 %) a la misma hora y casi ocho puntos menos que en las de 2008 (56,25 %), según las cifras facilitadas por Interior a una hora del cierre de los colegios en la mayoría de pueblos pequeños, a dos horas en los medianos y a tres en las ciudades.
Los resultados oficiales no se confirmarán hasta el lunes, aunque los primeros sondeos se han empezado a conocer, tras el cierre de los colegios en la Francia metropolitana.
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