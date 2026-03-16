El 80% de los españoles tienen miedo de una guerra mundial y ven posible una contienda con armas nucleares, según el CIS

El 78,9% de los españoles consideran "posible" que en el futuro haya una guerra en la que se utilicen armas nucleares, y el 41,7% opina que una contienda de esas características supondría el fin de la humanidad, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada justo antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, el 81,2% de los ciudadanos tienen miedo de que estalle una posible guerra mundial, y el 74,8% expresan temor a una nueva guerra civil en España.

Se trata de un estudio sobre "temores en la sociedad actual", elaborado a partir de 5.015 entrevistas entre el 20 y el 27 de febrero, es decir, en la semana previa a los bombardeos sobre Irán, que revela, además, que el temor a una guerra mundial figura en cabeza de los temores globales de la sociedad, con una media de 8,01 sobre 10, por delante del miedo a una guerra civil (7,49) y a una crisis económica (7,30). Los porcentajes anteriores de miedo a una guerra mundial (81,2%) o a una civil (74,8%) se extraen de la suma de los españoles que expresan un nivel de temor superior a 5 ante estos escenarios.

También hay un alto grado de miedo a una crisis del sistema democrático o a una nueva crisis económica, razón por la cual el dos de cada tres españoles (67,7%) consideran importante tener unas fuerzas armadas "bien dotadas y entrenadas". En el ámbito personal, el sondeo sitúa como principal temor para los españoles perder a un familiar cercano, con un 8,18 sobre 10, seguido de "perder la salud" (7,58), perder la vista (7,52) y contraer un cáncer (7,39).

Por otro lado, el 67,6% de los ciudadanos afirman que se sienten "muy o bastante" seguros caminando solos después del anochecer por determinadas zonas de su lugar de residencia, pero, al segregar por sexos, la diferencia entre las percepciones de hombres y mujeres es una abultada: el 40,2% de ellos manifiestan sentirse "muy seguros" en estas circunstancias frente a solo el 20,3% de ellas. Por edades, las personas más jóvenes, de 18 a 24 años, son las que más inseguras se sienten al caminar solas después del anochecer (39,2%), mientras que la franja de edad que siente menos inseguridad es la de 55 a 64 años (26%).