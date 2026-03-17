Un año después
Milei formaliza la salida de Argentina de la OMS
EFE
Buenos Aires
El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que se ha hecho efectiva la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a poco más de un año del anuncio de la medida.
"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de su perfil en la red social X.
- El bipartito de PP y Vox recupera la escultura de Salvador Soria que retiró en Elche para poner otra de la Venida de la Virgen
- La ingeniería del pelotazo en Alicante
- Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Muere un joven de 28 años al caer desde un acantilado de diez metros de altura en Barranco Rubio de Orihuela Costa
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Beto Company, tras el Hércules-Real Murcia: 'El resultado es para estar contento, pero debemos mejorar en el juego
- Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente y tienen que ir a clase este día