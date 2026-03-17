El multimillonario canadiense Stephen Smith adquiere un 27% de 'The Economist' a la familia Rothschild

El multimillonario canadiense Stephen Smith, a través del fondo Smith Financial, ha adquirido el 26,9% de The Economist Group, al que pertenece el semanario británico 'The Economist', a la familia Rothschild, sin que por el momento haya trascendido el monto de la operación, según confirmó un portavoz de The Economist Group a Europa Press.

Smith Financial Corporation pasará a poseer más de una cuarta parte del entramado británico tras su compra a Lynn Forester de Rothschild, su familia y su fundación familiar, aunque todavía la transacción queda sujeta a ciertas condiciones de cierre.

The Economist Group cuenta con el semanario británico, así como la Economist Intelligence Unit, que realiza estudios macroeconómicos y Economist Impact para la organización de eventos con gobiernos, empresas y otros actores relevantes para impulsar la reflexión a nivel internacional.

La revista británica tiene 1,25 millones de suscriptores, según el informe anual de 2025 publicado en marzo del año pasado por el grupo, y emplea a 1.540 trabajadores en 26 países. En ese último informe, la empresa anunció uno de los mejores ingresos de su historia con una facturación de 368,5 millones de libras, unos 425 millones de euros al cambio. El grupo obtuvo un beneficio operativo de 48 millones de libras, equivalentes a 55 millones de euros.

Los estatutos del grupo destacan que ninguna persona u organización puede adquirir una participación mayoritaria del entramado para preservar la independencia de la empresa fundada en 1843 para fomentar el libre comercio a través del periodismo. Asimismo, cuenta con oficinas en 14 países en todo el mundo y en 2025 anotó un total de 1,3 millones de suscriptores, lo que supuso un aumento del 3% respecto al periodo anterior.

"Esta inversión refleja el pleno apoyo de Smith a la larga tradición de rigurosa independencia editorial de The Economist y garantizará que la estrategia y las operaciones de The Economist continúen sin cambios”, afirmó el portavoz de Smith. La transacción supone la primera aparición de Smith en el negocio de los medios de comunicación. Su fortuna, estimada en 3.600 millones de dólares (unos 3.100 millones de euros) la cosechó en inversiones en el mercado inmobiliario canadiense, donde es cofundador de la entidad hipotecaria First National Financial Corp.

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Actualmente el accionista mayoritario de The Economist es Exor, brazo financiero de la familia italiana Agnelli con el 43,4%. El resto de las participaciones las completan miembros de las familias Cadbury y Schroder. Exor se hizo con el control de la revista en 2015, cuando Pearson —después de 60 años como principal propietario de la revista— decidió vender su participación del 50% en el grupo The Economist para centrarse en sus negocios en la rama de la educación. Entonces, la familia italiana Agnelli compró el 27,8% de las acciones por un importe de 227,5 millones de libras, unos 310 millones de euros.