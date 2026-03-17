Energía
Ucrania acepta la ayuda europea para reparar el oleoducto Druzhba que suministra petróleo a Hungría y Eslovaquia
Hungría mantiene un paquete de sanciones contra Rusia y un préstamo a Kiev bloqueados por la falta de suministro de crudo ruso
Ucrania ha aceptado recibir asistencia técnica y financiera de la Unión Europea (UE) para reparar el oleoducto Druzhba, dañado por bombardeos rusos, y restablecer así el suministro de petróleo a Eslovaquia y Hungría. Budapest exigía volver a recibir crudo por esta vía para levantar su veto a un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin y un préstamo a Kiev.
Lo han anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una declaración conjunta. "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad energética para todos los ciudadanos europeos", han asegurado los presidentes en el comunicado.
Los ataques del Ejército ruso contra el oleoducto Druzhba a finales de enero provocaron la interrupción del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia, provocando las críticas de Budapest y Bratislava. El incidente llegó en plena negociación de un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin, con motivo del aniversario de la invasión de Ucrania. También cuando la UE debía dar luz verde a un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vetó ambas decisiones, acusando a Ucrania de frenar los suministros de crudo por motivos políticos. Su Gobierno se negó a dar su respaldo a ambas decisiones a menos que el petróleo ruso volviera a llegar a Hungría a través del oleoducto Druzhba.
Una actitud que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "chantaje". En una carta enviada a Costa y Von der Leyen y publicada este martes, el ucraniano niega las acusaciones de que Ucrania está obstruyendo "deliberadamente" el suministro. Zelenski ha insistido en que las infraestructuras han sido dañadas "por ataques terroristas rusos".
Cuestión de semanas
Costa y Von der Leyen "han mantenido intensas conversaciones con los Estados miembros y Ucrania a todos los niveles para restablecer el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia". Entre otras cosas, los europeos habían ofrecido asistencia. Ahora, Ucrania ha aceptado la oferta. "Expertos europeos están disponibles de inmediato", han dicho los presidentes en un comunicado conjunto.
En la misma carta, Zelenski ha agradecido la ayuda y ha asegurado que el oleoducto podría estar reparado en algo más de un mes. Al mismo tiempo, el presidente ha recordado que puede ofrecer alternativas al crudo ruso y que la propia UE se ha comprometido a poner fin a las importaciones de combustibles fósiles rusos de aquí a 2027.
La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, no ha aclarado en qué consiste exactamente la asistencia técnica y económica que la UE dará a Ucrania. Tampoco, hasta qué punto esto permitirá desbloquear el paquete de sanciones o el préstamo a Kiev. "Son asuntos independientes", ha dicho, añadiendo que los contactos continúan con el objetivo de lograr un acuerdo antes de la reunión del Consejo Europeo este jueves en Bruselas.
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