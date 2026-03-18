Nueva era en Venezuela
Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa
EFE
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país sudamericano, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas y su posterior encarcelamiento en una prisión de Nueva York.
"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió Rodríguez en Telegram.
Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista.
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- Una mujer paga el comedor a la niña de Alicante tras denegarle el servicio el colegio por la deuda de sus padres
- La Seguridad Social avisa a estos jubilados: antes del 31 de marzo tienen que hacer este trámite o les suspenderán la pensión
- La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada
- Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Sant Joan y retenciones en la A-70 con 35 incidencias activas
- Así es el GLP, el combustible a prueba de 'guerras' y que sigue por debajo del euro en la mayoría de gasolineras
- Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas