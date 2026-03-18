Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski ofrece en Londres la tecnología ucraniana contra los drones de Rusia e Irán

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este martes la tecnología ucraniana desarrollada tras cuatro años de guerra contra Rusia como el mejor modo para protegerse contra la nueva guerra de drones lanzada por Irán contra Estados Unidos y sus aliados en el golfo Pérsico.

Invitado a Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, Zelenski dio un largo discurso ante la Cámara de los Comunes (baja) flanqueado por el propio Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero esta vez su tono no era suplicante de la ayuda occidental, sino que ofreció lo que llamó uno de los mejores sistema de defensa.