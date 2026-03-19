Exteriores y La Caixa impulsan un programa para llenar de arte contemporáneo las embajadas españolas en Europa

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el director general de la Fundación 'La Caixa', Josep Maria Coronas, han firmado este jueves un acuerdo estratégico para impulsar la difusión internacional de la creación artística española.

El acuerdo servirá para acercar las obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'La Caixa' a las embajadas de España en las principales capitales europeas, informan ambas partes en sendos comunicados.

El acuerdo de colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reafirma el compromiso del ministro Albares con el arte y la difusión cultural, un compromiso que comparte con la Fundación 'La Caixa', que es una de las principales entidades filantrópicas de Europa, comprometida con el progreso social y el desarrollo cultural.

El pacto traza un plan de itinerancias plurianual que permitirá que algunas de las obras más representativas del arte español recorran las distintas ciudades de Europa. La primera exposición se inaugurará en los próximos meses en la embajada de España en Berlín y se podrá visitar hasta otoño.

Esta exposición se centrará en pinturas y escrituras de creadores españoles del siglo XX, bajo el título 'Fragmentos, citas y pasajes. Colección de Arte Contemporáneo' de la Fundación 'La Caixa'. Tras su paso por Berlín, la exposición viajará a las embajadas de París, Londres y Bruselas, respectivamente, con fechas aún por determinar.

Eficiencia y sostenibilidad

La itinerancia de la exposición se ha planificado aplicando criterios de eficiencia y sostenibilidad en todas las fases del proyecto: desde la selección de materiales responsables hasta un diseño modular que optimiza recursos y facilita el montaje en cada sede. Además, la instalación se realizará con un equipo reducido y especializado de profesionales, con montadores y diseñador españoles y algunos técnicos locales, para minimizar desplazamientos y fomentar la economía del entorno.

La primera exposición fruto de este convenio es 'Fragmentos, citas y pasajes. Colección de Arte Contemporáneo', que incluye piezas de artistas españoles presentes en las colecciones de importantes museos nacionales e internacionales que han sido ampliamente referenciados en publicaciones.

El itinerario empieza con la obra 'Le lion' (1925), de Joan Miró, un ejemplo de sus incursiones iniciales en el surrealismo. Continúa con pinturas de Joan Ponç y Modest Cuixart, del grupo Dau al Set, uno de los primeros colectivos que se aleja del arte oficial con una sensibilidad cercana al surrealismo.

La muestra sigue con la pieza 'El beso - Maternidad' (1951), de Eudald Serra, pionero de la vanguardia escultórica de posguerra, y continúa con obras de los miembros del grupo El Paso y del informalismo -Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Gustavo Torner y Antoni Tàpies-, que fueron pioneros en el reconocimiento internacional del arte español de mediados del siglo XX.

La exposición cuenta también con pinturas y esculturas de marcado carácter abstracto y personal, como son las de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. El recorrido finaliza con la escultura 'Menina-Miró' (1976), de Equipo Crónica, que encarna la vertiente reivindicativa y llena de ironía del nuevo realismo europeo.

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'La Caixa' nació en 1985, ronda las 1.100 piezas y tiene vocación internacional, e impulsa proyectos propios y también colaboraciones con grandes museos y centros culturales.

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La fundación ha enmarcado el acuerdo con el Ministerio con su propio compromiso "con la excelencia artística y la difusión del patrimonio cultural".