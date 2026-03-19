Privacidad
El FBI confirma que compra datos de los ciudadanos para rastrear su localización
La agencia compra información personal a 'data brokers', empresas que recopilan el rastro digital de los ciudadanos para venderlo a terceros, sin orden judicial
Data brokers, la misteriosa y descontrolada industria global que vende tus datos al mejor postor (también a ICE)
Si vives en Estados Unidos, el FBI podría estar comprando los datos que dejas en Internet para saber donde estás en todo momento.
El director de la Oficina Federal de Investigación, Kash Patel, explicó el miércoles que la agencia está adquiriendo información útil para rastrear los movimientos y conocer la localización de las personas, la primera confirmación de esta práctica desde que su predecesor, Christopher Wray, afirmara en 2023 que se había hecho en el pasado.
"Adquirimos información disponible en el mercado que es compatible con la Constitución y las leyes de la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, y esto nos ha proporcionado información de inteligencia valiosa", aseguró Patel —abogado trumpista y antiguo subdirector de Inteligencia Nacional conocido por apoyar la insurrección contra el Capitolio y por promover todo tipo de teorías de la conspiración— en una audiencia del Comité de Inteligencia en el Senado estadounidense.
Desde 2018, el Tribunal Supremo de EEUU obliga a las autoridades policiales a obtener una orden judicial para que los operadores de telefonía móvil cedan los datos de localización de sus clientes. Esa intermediación de los tribunales garantiza que se trata de una medida proporcional para investigar casos como el terrorismo o la explotación sexual de menores.
¿A quién compra esa información?
Sin embargo, también existe otra vía para acceder a información personal sin seguir un proceso legal. El FBI la compra a data brokers o comerciantes de datos, compañías millonarias cuyo negocio se basa en recopilar tu rastro digital —desde transacciones con tarjetas de crédito hasta lo que compartes en redes sociales— y venderlo a terceros, siempre que esos no sean adversarios extranjeros como China, Rusia o Irán.
Algunos legisladores se oponen a esa práctica. Es el caso del senador demócrata Ron Wyden y el republicano Mike Lee, que el pasado viernes presentaron la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental, un texto que obligaría al FBI y a otras agencias del orden o de inteligencia a contar siempre con una orden judicial para solicitar el acceso a esos datos personales de la ciudadanía.
"Hacerlo sin una orden judicial es una burla escandalosa de la Cuarta Enmienda; resulta especialmente peligroso dado el uso de la inteligencia artificial para rastrear cantidades masivas de información privada", advirtió Wyden durante la comparecencia de Patel ante el Senado.
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