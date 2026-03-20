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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel lanza una nueva oleada de ataques contra "el corazón" de Teherán

Kuwait alerta del impacto de drones contra una refinería en medio de nuevos ataques en la zona

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

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Europa Press

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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