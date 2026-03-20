Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido ante los líderes de la UE, incluido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que para su país es "crítico" para poder salvar vidas que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro.

Zelenski ha intervenido por videoconferencia en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que Orbán ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de desbloquear la tramitación de dicho préstamo hasta que su país no empiece a recibir el petróleo a través del oleoducto de Druzhba.

Desde hace tres meses, les ha dicho el mandatario ucraniano a los líderes europeos, el préstamo --"la garantía de seguridad financiera más importante para Ucrania-- "no está funcionando". "Esto es crítico para nosotros. Es un recurso para proteger vidas", ha defendido, según los extractos de su intervención que ha compartido en redes sociales.