Trump llama "cobardes" a los países de la OTAN por no ayudar en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ceja en sus ataques e insultos a los países miembros de la OTAN que no han respondido a sus llamadas de cooperación militar para reabrir el estrecho de Ormuz, el estratégico cruce marítimo que ha estado prácticamente cerrado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán.

En un mensaje colgado en Truth Social este viernes por la mañana Trump ha llamado "cobardes" a los aliados y ha sumado una amenaza de represalias al cerrar su escrito diciendo: "Recordaremos".

Trump ha asegurado que "sin EEUU la OTAN es un tigre de papel" y se ha lanzado contra la Alianza. "No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar", ha agregado.

Ignorando la realidad y las complejidades que representaría la operación, también ha dicho que para reabrir el estrecho haría falta "una sencilla maniobra militar" y ha añadido: "tan fácil para ellos de hacer, con tan poco riesgo".

Esta semana, el estadounidense criticó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20% del comercio marítimo global de hidrocarburos, con el argumento de que esta no es una guerra que ellos iniciaran.

Durante una reunión el martes con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump acusó a la OTAN de estar cometiendo "un error muy tonto" al no acudir a su llamado y cuestionó la lealtad del bloque hacia Washington. En una serie de mensajes en Truth Social, Trump dijo como "el país más poderoso del mundo" no necesita "la ayuda de nadie", porque EEUU ha logrado "diezmar al Ejército iraní".

"Nos va extremadamente bien"

En un acto en la Casa Blanca este viernes para reconocer al equipo de fútbol americano de la Marina Trump ha insistido en la descripción triunfalista de la contienda, que este sábado cumple tres semanas ya. Ha declarado que a EEUU le está yendo "extremadamente bien" y ha destacado los golpes que ha sufrido la fuerza naval iraní. "No tienen Marina, está toda en el fondo del mar, 58 barcos hundidos en dos días", ha dicho. "No vamos a dejar que tengan armas nucleares porque si las tuvieran las usarían y no vamos a dejar que eso suceda".

En esas declaraciones el mandatario también ha asegurado que "ahora nadie quiere ser un líder allí", en referencia a Teherán. "Queremos hablar con ellos y no hay nadie con quien hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así”, ha dicho.

Despliegue

Trump ha informado de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, se encontraban en la Situation Room y conforme se desarrollaba el acto en la Casa Blanca una fuente de la Administración ha confirmado a AP que EEUU despliega en la región otros tres buques de guerra que sumarán otros 2.500 Marines.

La agencia también ha citado a fuentes de la Administración que han desmentido una información del portal 'Axios' que asegura que Trump está estudiando planes para la posibilidad de ocupar o establecer un bloqueo en la isla de Jarg, centro neurálgico para la exportación de crudo de Irán, del que salen el 90% de sus exportaciones y sobre la que EEUU lanzó un ataque el sábado. Aunque esa fuente ha dicho que las fuerzas armadas de EEUU podrían "eliminar la isla de Jarg en cualquier momento", también ha dicho que Trump "no tiene planes" de enviar tropas a Irán. La víspera el republicano dijo que no iba a desplegar tropas pero también proclamó: "si lo hiciera, desde luego no lo diría".