Emmanuel Grégoire, el discreto socialista que ha conquistado la alcaldía de París y toma el testigo de Hidalgo

Heredero de Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire logró este domingo mantener a la izquierda al frente del Ayuntamiento de París, tras una tensa y reñida batalla electoral contra la conservadora Rachida Dati. Su victoria no solo garantiza la continuidad política en la capital, también busca consolidar el legado de dos décadas de gobierno progresista con la “unión de la izquierda conservadora y los ecologistas”, pero tomando distancia de la La Francia Insumisa. Un gesto que no busca otra cosa que atraer a un electorado más moderado.

Nacido en Lilas, en la periferia parisina, y formado en el Institut d’études politiques de Bordeaux, poco se sabe de la vida privada de este discreto socialista de 48 años y padre de tres hijos, más allá de que sufrió violencia sexual en su infancia. “Llevo esta cicatriz, como tantos otros que han guardado silencio”, confesó recientemente en una entrevista para FranceInfo.

El nuevo alcalde de París representa una generación de políticos que han hecho carrera en la administración pública. Durante la última década, Grégoire ha sido una pieza clave en el equipo de gobierno parisino como primer alcalde adjunto de Hidalgo, donde ocupó cargos estratégicos como el presupuesto, el urbanismo y la transformación de las políticas públicas.

París, el centro de su trayectoria política

Emmanuel Gregoire conoce la administración parisina a la perfección. Durante sus años en el Hotel de Ville de París, el primer alcalde adjunto se coronó como uno de los principales arquitectos de políticas urbanas clave con el plan local de urbanismo bioclimático con el que se busca adaptar la capital a los desafíos climáticos y sociales, o con la limitación de los Airbnb, además de la inversión en vivienda social.

Entre sus logros, siempre ha basado su acción política en la defensa del derecho a permanecer en la ciudad en un contexto de creciente presión inmobiliaria. Con especial atención a las clases medias y populares ha impulsado medidas destinadas a controlar el mercado y contener la expulsión de residentes. La pérdida de habitantes es, precisamente, un problema creciente en París.

Su llegada al Hotel de Ville no busca innovación, sino una prolongación de la transformación iniciada por sus predecesores; una ciudad más verde y accesible, con menos presencia de coches y más espacio para los peatones, además de políticas activas en materia de vivienda social y movilidad. No obstante, Gregoire deberá imprimir un sello propio en esta herencia política. Bajo el lema de “París en grande”, el nuevo alcalde propone repensar la gobernanza de París e integrar las periferias en la gestión administrativa.

Un alcalde no exento de polémica

Emmanuel Grégoire no está libre de polémicas y su candidatura también estuvo rodeado de tensiones y escándalos. Su designación como candidato del Partido Socialista generó ciertas tensiones en el partido, sacando a la luz las divisiones internas en la izquierda parisina.

El escándalo de pedocriminalidad en varias escuelas infantiles de París, también salpicó al candidato. Un grupo de padres denunciaron recientemente violencia sexual por parte de varios profesores en distintas escuelas infantiles de París. Aunque no implicado directamente, la oposición señaló a Grégoire durante la campaña electoral, por no haber actuado suficientemente y “haber gestionado mal las alertas”, cuando era el número dos de la alcaldía.

A estas críticas, se suma el desafío de suceder a Anne Hidalgo. El nuevo alcalde hereda una deuda en las arcas públicas de al menos 10.000 millones de euros, según los últimos informes de la Cámara Regional de Cuentas, aunque también recibe una ciudad transformada; con menos coches, más espacios para los peatones y una reducción considerable de la contaminación.