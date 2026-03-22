Trump amenaza con bombardear las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz totalmente en 48 horas

La tensión escala en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum a Irán: o abre de forma "total" el estratégico estrecho de Ormuz o atacará las centrales eléctricas del país persa. A su vez, los bombardeos iraníes sobre Israel se han intensificado durante la noche, provocando fuertes impactes que han causado más de un centenar de heridos en el sur del país. También en el Líbano continúan los ataques israelíes y un proyectil de Hezbolá ha matado a una persona en el norte de Israel, que podría convertirse en la primera víctima mortal civil en el lado israelí, mientras el país de los cedros acumula más de un millar de fallecidos.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", ha escrito Trump este sábado en la red Truth Social. Una agresión contra sus centrales eléctricas dificultaría aún más el día a día de las decenas de millones de personas que viven en Irán, sometidas a una campaña de bombardeos que ya ha entrado en su cuarta semana y a uno de los apagones informativos más largos de su historia. Por su parte, si Washington cumple su amenaza, el Ejército iraní prevé atacar infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región.

Trump ha descartado su voluntad de llegar a un acuerdo con Irán para terminar una guerra en la que afirma que Estados Unidos va "semanas por delante" de lo previsto. "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", ha dicho el presidente por Truth Social. Teherán sigue defendiendo que el estrecho de Ormuz está abierto, pero no para Estados Unidos y sus aliados. Mientras, Trump ha defendido una nueva visión para este estratégico punto. "El estrecho tendrá que ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilicen; Estados Unidos no lo hace", ha dicho. "Si se nos pide, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por mantener el estrecho de Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se haya erradicado la amenaza de Irán", ha añadido.

Impactos en Israel

En Israel, ha tenido lugar uno de los episodios más dañinos en lo que va de guerra. Este sábado 120 personas han resultado heridas cuando dos misiles iranís han impactado en las localidades de Dimona y Arad en el sur de Israel, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país. Antes, Teherán había denunciado un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz. Once personas están heridas de gravedad, entre ellas un niño de 12 años y una niña de cinco años. Los punteros interceptores israelíes no lograron destruir los proyectiles en el aire. El misil, de varios cientos de kilogramos, impactó entre tres edificios residenciales en Arad, provocando el derrumbe parcial de las paredes a causa de la explosión. Se desataron incendios y el vecindario circundante sufrió graves daños.

Según la investigación del Comando del Frente Interno, casi todos los heridos no se encontraban en refugios. "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", ha declarado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Esta mañana de domingo dos personas han resultado heridas de gravedad moderada en Tel Aviv y Jaffa, mientras que otras varias sufrieron heridas leves tras un ataque con misiles iraníes. En el norte de Israel, un lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá ha impactado contra dos coches, causando la muerte de un hombre. El Ejército israelí ha lanzado una nueva amenaza contra el pueblo libanés, advirtiendo de que prevé bombardear el puente de Qassamiya, en la autopista costera que conecta el norte con el sur del país.

Ataques en el Líbano y Teherán

Durante el sábado, tres personas han muerto en todo el Líbano, elevando la cifra de víctimas mortales a 1.024 en menos de tres semanas. Unas 2.740 personas han resultado heridas, mientras las órdenes de desalojo forzado afectan casi el 15% del territorio libanés. Allí, los bombardeos israelíes han continuado, igual que en Teherán. Las autoridades castrenses han anunciado una nueva ola de ataques sobre "el corazón" de la capital iraní esta madrugada de domingo. También este sábado han llevado a cabo una ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en Teherán. Sobre los cielos del Golfo Pérsico, siguen siendo interceptados los drones y misiles iraníes por los sistemas de defensa de estas monarquías conservadoras.

Noticias relacionadas

El Gobierno saudí ha ordenado la expulsión del agregado militar y de otros cuatro empleados de la embajada iraní dentro de un plazo de 24 horas, debido a los "continuos" ataques de Teherán contra su territorio. “El Reino no dudará en adoptar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses, conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", ha defendido el ministerio de Exteriores saudí en un comunicado este domingo. Además, en Qatar, siete personas han muerto en un accidente de helicóptero. Turquía ha confirmado que cuatro eran miembros de las fuerzas armadas qataríes, una era un soldado turco y dos eran empleados de la empresa de defensa turca Aselsan.