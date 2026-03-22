Trump desplegará el lunes al ICE en los atascados aeropuertos de EEUU para acelerar los controles de seguridad

El jefe de seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, ha confirmado que este próximo lunes comenzará el despliegue de los agentes del cuestionado Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país para paliar la ausencia de personal de seguridad por una crisis presupuestaria.

Homan ha confirmado este domingo a la cadena CNN lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya avanzó a última hora del pasado sábado y de nuevo hace unas horas: la intervención directa del ICE en los procedimientos de controles de seguridad para los pasajeros, una tarea desempeñada habitualmente por empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Sucede no obstante que la TSA que, como el ICE, depende del Departamento de Seguridad Nacional, se encuentran ahora mismo inactivos porque el Gobierno estadounidense sigue inmerso en un cierre parcial que ha imposibilitado el pago de sus salarios desde mediados de febrero. Las ausencias se han mantenido desde entonces por encima por encima del 9% y más de 350 agentes han renunciado desde que comenzó el cierre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

"El lunes", ha escrito finalmente Trump este domingo, en su plataforma Truth Social, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos "a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a Estados Unidos al retener un dinero acordado hace mucho tiempo".

Financiación congelada

Desde el 14 de febrero, la financiación del DHS, que supervisa la TSA, está congelada debido al profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso sobre las prácticas de la policía de inmigración, muy controvertidas en la izquierda. Debido a este "shutdown" parcial, miles de funcionarios federales del DHS han sido puestos en suspensión temporal de empleo, mientras que miles de otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando sin cobrar.

El ministro de Transportes Sean Duffy indicó el domingo en ABC que la situación iba a ser "mucho peor" a medida que pasara el tiempo, ya que cada vez más agentes de la TSA "van a dimitir o no se presentarán a su puesto", para "buscar otro trabajo con el que comprar comida y pagar su alquiler".

Actualmente, "hay una tasa media de absentismo del 10% en los aeropuertos", pero alcanza "entre el 30% y el 40%" en algunos lugares, precisó.

El ICE, cuestionado por exceso de fuerza

Con esta decisión, comienza la intervención en los aeropuertos estadounidenses de una fuerza de seguridad enormemente cuestionada tras las numerosas acusaciones de exceso de fuerza vertidas por la oposición demócrata y organizaciones civiles durante sus actuaciones para detener a migrantes sin papeles en varias ciudades del país.

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El American Immigration Council (Consejo Americano de Migración o AIC) ha denunciado que al menos seis personas murieron bajo custodia del ICE en enero de 2026 en centros de detención de Texas, Pensilvania, Georgia y California, por no mencionar que agentes federales mataron a tiros a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en el marco de protestas contra el ICE en la ciudad de Mineápolis.