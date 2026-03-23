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Comunicado de Defensa

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia se estrella con más de 100 personas a bordo

Un avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en el sur de Colombia

Un avión Hércules que transportaba soldados se accidenta en el sur de Colombia

Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

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